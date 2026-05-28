Совместные американо-японские учения с развертыванием ракетных комплексов Typhon создают прямую угрозу дальневосточным рубежам России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит «Интерфакс».

Москва рассматривает предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности как шаг, который «оказывает серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона» и создает «прямую угрозу» дальневосточным рубежам России, отметила дипломат.

«Мы также регулярно предостерегали японскую сторону от принятия таких решений, которые неизбежно будут квалифицироваться нами как преднамеренное, враждебное и игнорирующее национальные интересы РФ», — сказала Захарова.

Стратегические риски, возникающие в результате «подобных провокационных действий», будут тщательно проанализированы для выработки «компенсирующих военно-технических мер максимально жесткого и долгосрочного характера», подчеркнула представитель МИД.

Она напомнила, что Россия с лета 2025 года не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.

Ранее посольство Японии в Москве заявило, что развертывание Typhon в ходе американо-японских учений будет носить «исключительно учебный и временный характер», речи о постоянном размещении не идет. В дипмиссии указали, что «далее планируется его хранение на военной базе США в Японии, что не представляет собой постоянного размещения».

Совместные учения Японии и США планируется провести с 22 июня по 1 июля (Valiant Shield 26) и в сентябре (Orient Shield 26) 2026 года. В рамках маневров американские Вооруженные силы намерены развернуть на японской авиабазе морских сил самообороны Каноя ракетный комплекс средней дальности Typhon. Одновременно с этим запланировано, что также будут развернуты РСЗО HIMARS.

Typhon — мобильная наземная пусковая установка армии США, предназначенная для запуска крылатых ракет Tomahawk (дальность до 1,8 тыс. км) и многоцелевых ракет SM-6 (дальность до 500 км).

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что внедрение ядерного компонента в военные учения США, Южной Кореи и Японии привносит «серьезные раздражители» в ситуацию на Корейском полуострове.