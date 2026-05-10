Германия возобновила попытки добиться от США поставок крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon, сообщает Financial Times. Это произошло после того, как Пентагон отказался от планов разместить в ФРГ американский батальон с дальнобойными системами.

По данным издания, министр обороны ФРГ Борис Писториус сейчас готовит поездку в Вашингтон. Там он планирует добиться возобновления обсуждения заявки Берлина на покупку вооружений большой дальности — она была направлена еще в июле прошлого года и до сих пор остается без ответа.

При этом, как пишет FT, поездка зависит от того, удастся ли согласовать встречу Писториуса с главой Пентагона Питом Хегсетом. Представитель Минобороны ФРГ подтвердил газете, что закупка доступных на рынке систем вооружений «по-прежнему запланирована», а предварительный запрос в адрес властей США уже направлен.

По информации издания, в Берлине рассматривают покупку американского дальнобойного вооружения как элемент «сдерживания России».

При этом FT отмечает, что запасы Tomahawk у США сократились, и в феврале Пентагон заключил с Raytheon семилетний контракт на наращивание производства этих ракет.

По данным газеты, Япония и Нидерланды уже ждут поставок Tomahawk, а в Берлине, как утверждает один из источников, допускают, что Германия может предложить более высокую цену за это вооружение.

Москва ранее заявляла, что утверждения о якобы планах России напасть на НАТО не соответствуют действительности, и предупреждала об ответе на милитаризацию Европы.