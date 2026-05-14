Евросоюз в первом квартале года импортировал из России рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) с начала военной операции на Украине. Такие данные содержатся в отчете независимого Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).

Резкий рост закупок СПГ произошел на фоне нарушения поставок энергоносителей из-за войны на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива, говорится в документе.

«В результате Европа стала еще больше зависеть от двух своих крупнейших поставщиков СПГ — США и России. Импорт СПГ в Европу из обеих стран достиг квартального рекорда», — обнаружили аналитики.

По их данным, с января по конец марта ЕС закупил 6,9 млрд куб. м российского газа, что на 16% больше, чем в первом квартале прошлого года, и является максимальным показателем с 2022 года.

В апреле тенденция к росту сохранилась — импорт вырос на 17% год к году, сообщили AFP представители Института.

Эксперты отметили, что рекордный импорт СПГ произошел на фоне стремления ЕС к полному отказу от российских газа и нефти к концу 2027 года.

Поставки российского газа по трубопроводам в Европу в основном прекратились, однако страны блока по-прежнему закупают российский СПГ с танкеров, в первую очередь Франция, Испания и Бельгия, указали в IEEFA.

Согласно отчету, Россия пока остается вторым после США крупнейшим поставщиком СПГ на континент, обеспечивая около 14% общего объема поставок. Импорт сжиженного газа из США с 2021 по 2025 год вырос более чем втрое, хотя американский газ является наиболее дорогим для европейских потребителей.