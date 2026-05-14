Число аргентинцев, не имеющих доступа к частной медицинской помощи и полностью зависящих от государственных больниц, выросло на 742 тыс. человек за последние два года — с 9,55 до 10,29 миллиона. К таким выводам пришли исследователи из Instituto Argentina Grande (IAG), изучив данные национального статистического ведомства INDEC.

Доля населения, охваченного страховыми фондами (obra social), медстраховкой в частных компаниях (prepaga) или другими страховками, сократилась с 67,5% в 2023 году до 65,4% в 2025-м.

Главная причина — стремительный рост стоимости медицинских страховок. За два года тарифы на страхование в частных клиниках (prepaga) выросли на 417% — значительно выше накопленной инфляции в 293%. Такой скачок цен делает частную медицину недоступной для малообеспеченных слоев населения и увеличивает нагрузку на государственную систему здравоохранения.

Сейчас рост тарифов продолжается. Большинство страховщиков повысили ежемесячные взносы на 3,4% — в соответствии с мартовским индексом потребительских цен.

Одновременно с этим под угрозой оказалась и государственная система здравоохранения, призванная принять тех, кто выпал из частного сектора. Секретарь по финансам Университета Буэнос-Айреса Матиас Руис заявил, что ни одного песо из утвержденного бюджета 2026 года так и не было перечислено на операционные нужды университетских больниц — Hospital de Clínicas, онкологического центра Ángel Roffo, института Lanari и других учреждений. Кроме того, сам бюджет предусматривает реальное сокращение расходов на 30% по сравнению с прошлым годом.

Руис предупредил, что без финансирования больницы могут полностью прекратить работу. По его словам, реальные зарплаты медицинского персонала за два года упали почти на 50%.

Согласно анализу бюджетного исполнения за март, подготовленному центром CEPA, расходы на ряд ключевых медицинских ведомств резко сократились в реальном выражении по сравнению с 2023 годом. Финансирование Суперинтенденции служб здравоохранения (Superintendencia de Servicios de Salud) упало на 61%, лаборатории ANLIS — на 35%, регулятора ANMAT — на 33%. Среди национальных больниц крупнейшие потери зафиксированы в психиатрической клинике Laura Bonaparte (-52%), больнице Sommer (-48%) и клинике Ramón Carrillo (-39%). Исключением стал Национальный центральный координационный институт абляции и имплантации (INCUCAI), его финансирование выросло на 146,6%.