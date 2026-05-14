Латвия намерена запретить все регулярные автобусные пассажирские перевозки через границу с Россией и Беларусью, включая транзитные рейсы. Такие поправки разработало и продвигает Министерство сообщения страны, сообщает Delfi.

Запрет на транспортировку пассажиров автобусами через латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы уже действует для нерегулярных рейсов. Теперь ведомство планирует распространить его на регулярные автобусные маршруты.

Для вступления правил в силу их должно утвердить правительство.

Объясняя свое намерение, министерство ссылается на отчет Службы госбезопасности Латвии за 2025 год, в котором сделан вывод о том, что транспортное сообщение с Россией и Беларусью представляет риски для национальной безопасности.

«Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию наряду с другими возможностями поездок повышает для граждан Латвии риск столкнуться с ситуациями влияния и вербовки», — цитирует агентство заявление министерства.

Ведомство сообщило, что если из-за такого запрета перевозчики понесут убытки, то их компенсируют в рамках Закона об административном процессе.

О грядущих потерях в результате ограничения ранее предупредила компания-перевозчик Norma-A, работающая под брендом Ecolines. Она подсчитала, что от запрета рейсов по маршрутам Рига—Санкт-Петербург и Рига—Москва прямые убытки перевозчика составят €4 млн в год.

Еще в €2 млн в год компания оценила дополнительные убытки из-за простоя автобусного парка.