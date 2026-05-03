В Литве 3 мая вступили в силу новые правила ввоза топлива из России и Беларуси: теперь запрещен въезд любому транспортному средству, если в его баке больше 200 литров горючего. Такой объем в основном характерен для тяжелых грузовиков, фур и спецтехники.

Таможенные власти страны предупредили о новом порядке в конце апреля. Он будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Речь идет о стандартных топливных баках, которые устанавливаются производителем на всех транспортных средствах определенной серии. Эта информация должна быть указана в технической документации производителя.

Согласно новой процедуре, обязательное электронное декларирование количества горючего в баке через специальный портал iMDAS отменяется — теперь это нужно делать устно.

Если таможенники установят, что топлива в баке больше, чем 200 литров, и это будет зафиксировано в протоколе осмотра, то такое транспортное средство не пропустят на территорию Литвы и других стран ЕС.

«Лица, не согласные с таким решением, могут быть подвергнуты санкциям, предусмотренным ст. 515 КоАП [Литвы], включая конфискацию транспортного средства», — предупреждает таможенное ведомство.

Власти установили новые правила ввоза топлива в Литву, объясняя это тем, что «избыточное горючее», которое находится в баках большегрузов из России и Беларуси, могут незаконно «сливать на продажу».

В 2025 году правительство страны сообщало, что, по таможенной статистике на начало того года, почти все грузовые автомобили из России или Беларуси въезжали с полными баками, а покидали Литву с почти пустыми. При этом число таких въездов составляло около 200 каждый день или больше 7 тыс. в месяц.

Как подсчитали власти, если из одного грузовика сливается в среднем 500 литров топлива, то за день этот показатель составляет порядка 100 тыс. литров.