Казахстан понимает, что международных соглашений между странами сейчас «просто не существует», заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал отказ Астаны от исполнения решения казахстанского суда, разрешившего принудительно взыскать с российского «Газпрома» $1,4 млрд в пользу украинского «Нафтогаза».

По словам Водолацкого, Украина «из пальца высасывает различные обвинения» в адрес российских компаний и подает иски в странах, где судьи «просто бездумно и безумно те или иные решения выпускают в свет».

В Казахстане понимают, что могут оказаться в ситуации, когда «кому-то не понравятся действия республики», отметил депутат. В то же время там осознают, что международных соглашений между странами сейчас «просто не существует», продолжил собеседник «Ленты.ру».

Как считает Водолацкий, Астана не собирается принимать решения, которые могут навредить дружеским отношениям с Москвой. Аналогичной позиции в отношении России придерживаются страны, которые имеют с Россией длительные социально-экономические отношения, указал парламентарий. Он, в частности, обратил внимание, что у Казахстана есть различные преференции благодаря нахождению в ЕАЭС и ШОС.

Водолацкий посетовал, что Евросоюз пытается «вставить палки в колеса и рассорить нас с нашими партнерами, с нашими дружественными странами», в том числе с государствами СНГ.

«Тот беспредел, который сегодня проводят страны Евросоюза, нарушает все мыслимые и немыслимые нормы поведения», — сказал депутат.

В середине мая суд в Астане вынес решение по иску «Нафтогаза», разрешив принудительно взыскать с «Газпрома» около $1,4 млрд в пользу украинской компании. Таким образом суд признал вынесенный ранее вердикт международного арбитража в Швейцарии. Позже в Минюсте Казахстана заявили, что решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» не будет исполнено на территории республики.