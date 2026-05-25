Российский пловец, участник Олимпийских игр 2024 года Евгений Сомов завоевал серебряную медаль в заплыве на 100 метров брассом, а также бронзу на дистанции 50 метров на «Улучшенных играх» (Enhanced Games) в Лас-Вегасе. Об этом пишет Swimming World Magazine.

На дистанции 100 метров Сомов показал результат 59,61 секунды, уступив американцу Коди Миллеру с 59,47 секунды. Дистанцию в 50 метров Сомов проплыл за 27,21 секунды, второе место досталось бразильцу Фелипе Лима с 26,98 секунды, а первое занял Миллер с результатом 26,55 секунды.

Соревнования Enhanced Games, получившие неофициальное название «допинговая Олимпиада» или «Олимпиада на стероидах», проводятся в Лас-Вегасе и включают турниры по легкой атлетике, плаванию и силовым дисциплинам.

Мероприятие завоевало популярность как первые спортивные состязания, где участникам разрешено использовать допинг под контролем медиков. Спортсмены, занявшие первое место, получают вознаграждение в размере $250 тыс., второе — $125 тыс., третье — $75 тыс.

Для спортсменов, которым удастся превзойти мировой рекорд, предусмотрена награда в размере $1 млн. Единственным участником «допинговой Олимпиады», которому удалось показать рекордный результат, стал грек Кристиан Голомеев, проплывший дистанцию 50 метров вольным стилем за 20,81 секунды — на 0,07 секунды быстрее австралийца Кэмерона Макэвоя.

Евгений Сомов родился в Санкт-Петербурге 28 января 1999 года. Занимался плаванием под руководством тренеров Сергея Ляпичева и Михаила Чернышова. В 2015 году россиянин завоевал золотую и бронзовую медали на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

В 2017 году стал победителем в комбинированной эстафете 4 х 100 метров и призером смешанной эстафеты на юниорском чемпионате мира. Тогда же выиграл чемпионат Европы среди юниоров на дистанции 200 метров брассом.

В 2019 году Сомов переехал в США, поступил в Университет Луисвилла и стал выступать в студенческой лиге NCAA, где становился призером национальных студенческих соревнований, а также стал пятикратным чемпионом Atlantic Coast Conference.

В 2024 году он стал единственным российским пловцом, допущенным до участия в Олимпиаде в Париже, где выступал под нейтральным статусом. Сомову удалось дойти до полуфинала и занять 13-е место.

После решения принять участие в Enhanced Games представители Федерации водных видов спорта России заявили, что не поддерживают со спортсменом каких-либо контактов.