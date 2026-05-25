Проект рамочного соглашения США и Ирана предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, в этот период стороны продолжат переговоры для выработки окончательных договоренностей, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Детали соглашения

По словам неназванного дипломата, Тегеран в случае подписания меморандума о взаимопонимании немедленно откроет Ормузский пролив и в течение 30 дней обеспечит восстановление уровня судоходства, который был до начала конфликта. После открытия водного пути Иран, США и их союзники объявят о немедленном прекращении военных действий «на всех фронтах», включая Ливан, говорится в статье.

Кроме того, рамочное соглашение включает обязательство Ирана уничтожить все запасы обогащенного урана и прекратить разработку ядерного оружия, пишет WP.

Как сообщал портал Axios, в соответствии с соглашением, после начала 60-дневного перемирия и открытия Ормузского пролива США снимут блокаду с иранских портов и предоставят Тегерану некоторые исключения из санкций, которые позволят иранцам свободно продавать нефть. Кроме того, планируется организовать переговоры по ограничению ядерной программы Ирана.

Американские войска останутся в регионе на время действия 60-дневного прекращения огня и будут выведены только после достижения окончательного соглашения, указывает Axios.

23 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Вашингтон договорились об открытии Ормузского пролива. По его словам, ведется обсуждение заключительных аспектов и деталей соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. До этого глава Белого дома призвал обе стороны не торопиться с заключением сделки.

Госсекретарь США Марко Рубио, находящийся с визитом в Индии, заявил, что у переговорщиков из США и Ирана «на столе лежит довольно надежный вариант», и что сделка может быть достигнута уже в понедельник, 25 мая.

В то же время CBS News со ссылкой на данные американской разведки и заявления чиновников сообщает, что заключение мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном затягивается из-за того, что иранские переговорщики не могут оперативно связаться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. В статье говорится, что им приходится передавать американцам предложения по сделке с помощью нескольких курьеров, в результате чего США сталкиваются с длительной задержкой при согласовании деталей в ожидании получения ответа.

Заявления иранской стороны

Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявил, что вопрос об управлении Ормузским проливом не включен в меморандум о взаимопонимании и будет решаться прибрежными странами. Он также отметил, что Тегеран не ведет переговоров по ядерной проблеме. По словам дипломата, центральным в рамках переговоров является вопрос о прекращении войны.

Багаи подтвердил, что Тегеран и Вашингтон достигли предварительных договоренностей по многим обсуждаемым вопросам, отметив, что это не означает, что стороны близки к подписанию соглашения. Он указал на противоречивый характер заявлений представителей США.

Вопрос управления Ормузским проливом станет ирано-оманским, сообщает агентство ISNA со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата. По его словам, Тегеран уже обсуждает его с оманской стороной.

Кроме того, иранский дипломат утверждает, что Иран не давал обязательств по ядерному вопросу в рамках предварительной договоренности с США.

«Никаких обязательств в черновом варианте предварительной договоренности с США, связанных с ядерной тематикой и высокообогащенным ураном, противоположной стороне не давалось», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это станет отдельным предметом переговоров в период 60-дневного прекращения огня, в обмен на это США должны будут отменить санкции и разблокировать активы, а американские силы — покинуть прилегающие к Ирану районы.

Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник, Тегеран готов к возможному провалу переговоров с Вашингтоном.