Лидер британской партии Reform UK, депутат парламента Найджел Фарадж заявил, что «российские шпионы» взломали его телефон и слили информацию о незадекларированном пожертвовании ему на 5 млн фунтов стерлингов. Политик утверждает, что к такому выводу пришли эксперты, которым он отдал устройство на проверку, пишет Daily Mail.

«О подарке знали всего четыре человека в мире, поэтому Найджел решил передать свой телефон на криминалистическую экспертизу специалистам по контрразведке. Они пришли к выводу, что враждебно настроенные субъекты, почти наверняка связанные с Москвой, использовали тактику „целевого фишинга“ для взлома его телефона, электронной почты и банковских счетов», — рассказал газете источник в партии.

По его словам, все это имело «изощренные признаки» того, что иностранные злоумышленники использовали методы дестабилизации в преддверии муниципальных выборов в Великобритании в начале мая.

Как поясняет издание, целевой фишинг — это когда хакеры, маскируясь под друга или коллегу предполагаемой жертвы, отправляют ссылку, по которой на телефон устанавливается вредоносная программа. Она затем сканирует гаджет в поисках конфиденциальной информации.

По предположению собеседника Daily Mail, Фарадж якобы мог разозлить президента России Владимира Путина своей поддержкой НАТО.

Сам Фарадж в интервью The Mail on Sunday выразил «глубокую озабоченность действиями России».

Фарадж получил пожертвование еще в 2024 году от живущего в Таиланде криптомиллиардера Кристофера Харборна. Однако об этом стало известно только в апреле нынешнего года, когда сведения раскрыла The Guardian. Фарадж и его представители тогда отказались от комментариев, а юристы Reform UK попросили время для составления ответа.

Информация вызвала скандал. В прессе отмечали, что именно после получения «личного подарка» Фарадж, который сначала говорил, что не намерен баллотироваться в парламент, изменил свое решение. Это было в июне 2024 года — через несколько недель после перечисления ему 5 млн фунтов. В июле того же года он стал членом Палаты общин и с тех пор рассчитывает стать новым премьером страны.

В начале мая правопопулистская партия Фараджа Reform UK на муниципальных выборах разгромила всех конкурентов, включая правящую Лейбористскую партию. В середине мая Фарадж лично подтвердил Daily Telegraph, что получил пожертвование в качестве «награды за 27 лет борьбы за брексит» — выход Великобритании из ЕС, идею которого политик активно продвигал.

На фоне политического успеха Фараджа проверяют на нарушение парламентских правил из-за обнаружения незадекларированного пожертвования. В случае признания виновным его могут отстранить от работы в Палате общин. При этом отстранение на 10 дней и более может привести к подаче петиции об отзыве его депутатского мандата, поясняет The Guardian.

Фарадж утверждает, что не был обязан декларировать подарок, поскольку он «не носил политического характера ни в каком смысле» и пошел на оплату личной охраны политика, когда он еще не был членом парламента.

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили призвал Фараджа объяснить, могла ли какая-либо часть из 5 млн фунтов стерлингов быть «получена от сделок с российскими государственными энергетическими компаниями». Хили потребовал гарантий того, что компания Харборна AML Global — производитель авиационного топлива — полностью соблюдает все санкции против российского энергетического сектора.

Российские власти категорически отрицают любую причастность к хакерским атакам за рубежом и их спонсированию. В Кремле и МИД неоднократно называли такие обвинения голословными.