В самолете британских ВВС, на котором министр обороны Великобритании Джон Хили возвращался из Эстонии 21 мая, «заглох» спутниковый сигнал и вышел из строя GPS-навигатор во время пролета вблизи российской границы. Об этом узнала The Times, которая утверждает, что борт подвергся радиоэлектронной атаке.

Как отмечает газета, это случилось с самолетом Dassault Falcon 900LX, который также используется королем Карлом III. Из-за помех возникла неисправность некоторых элементов приборной панели в кабине пилотов, которым пришлось всю оставшуюся часть трехчасового полета использовать для навигации «запасные» инерциальные навигационные системы (ИНС).

ИНС — автономные системы навигации и ориентации, определяющие местоположение и скорость объекта без внешних ориентиров или сигналов.

Также ноутбуки и смартфоны не смогли подключиться к интернету, говорится в публикации.

Пассажиров заверили, что самолет по-прежнему может безопасно продолжать полет без спутникового сигнала. Для его восстановления требовалось выключить и перезагрузить системы самолета, что невозможно сделать в полете.

Один из британских военных летчиков сказал, что это редкая ситуация, с которой он не сталкивался «уже давно».

«Неясно, был ли министр обороны преднамеренной целью атаки, но траектория полета была видна на сайтах отслеживания самолетов. Оборудование для подавления GPS может использоваться российскими летательными аппаратами, включая беспилотники, но чаще всего оно размещается в наземной технике», — пишет издание.

Хили возвращался в Лондон после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии. Его сопровождали политические и военные советники, генерал-лейтенант, двое фотографов и репортер The Times.

В 2024 году газета описала аналогичный инцидент, произошедший с самолетом прежнего главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса, когда тот пролетал рядом с Калининградской областью. Издание утверждало, что спутниковый сигнал «глушили» в течение получаса, и также обвиняло в этом Россию.

Позднее британский телеканал ITV отметил в репортаже, что борт «был уязвим для помех, поскольку британские военные сократили финансирование его систем защиты».

«Самолет оказался уязвим для подобных атак после того, как правительство решило не оснащать новые VIP-самолеты системами защиты, такими как помехоустойчивая связь, чтобы сэкономить сотни миллионов фунтов стерлингов — решение, принятое еще при предшественнике Шаппса Бене Уоллесе», — говорилось в сообщении.

Представитель Минобороны тогда заявил, что правительство пересмотрит прежнее решение и уже объявило тендер на модернизацию самолетов. Он добавил, что «случаи помех GPS в районе Калининграда — не редкость», однако заверил, что это ни разу не создало угрозу безопасности воздушных судов.