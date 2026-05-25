В Демократической Республике Конго выявили свыше 900 случаев заболевания лихорадкой Эбола. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На данный момент выявлено более 900 предполагаемых случаев заболевания, включая 101 подтвержденный случай», — написал гендиректор ВОЗ на своей странице в соцсети Х.

Гебрейесус отметил, что в эпицентре вспышки вируса, в провинции Итури, расположенной на северо-востоке ДРК, проживает около 5 млн человек в условиях продолжающегося военного конфликта.

Вспышка Эболы, зафиксированная в середине мая, вызвана штаммом Бундибугио, от которого нет эффективного лечения и не существует вакцины. Как сообщает агентство Bloomberg, эпидемия лихорадки охватила уже три провинции в ДР Конго, а власти страны приостановили авиарейсы в город Банья, находящийся в Итури.

На фоне распространения Эболы власти США и Бахрейна запретили иностранцам въезжать на свою территорию, если до этого они посещали ДРК, Уганду или Южный Судан.

Как отмечает телеканал CNN, вспышка лихорадки могла быть вызвана употреблением мяса диких животных, особенностями погребальных обрядов в стране, а также распространением мифов и слухов.