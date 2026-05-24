Организация Объединенных Наций выделила $60 млн из чрезвычайного фонда, чтобы оказать помощь в сдерживании вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.

«Нам необходимо предотвратить вспышку лихорадки Эбола. Я выделяю до $60 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН для ускорения мер реагирования в Демократической Республике Конго и в регионе в целом», — написал Флетчер в соцсети Х.

Также, по его словам, были мобилизованы гуманитарные команды в ДРК, Уганде и Южном Судане совместно со Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ) и правительствами этих стран.

Вспышка Эболы, вызванная редким штаммом Бундибугио, была зафиксирована на прошлой неделе. Для нее нет эффективного метода лечения и не разработана вакцина. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов, вирус циркулировал в восточной части ДР Конго около двух месяцев, прежде чем был зафиксирован в середине мая.

На данный момент лихорадка Эбола, предположительно, унесла жизни около 160 человек из 670 случаев заражения.

Ранее телеканал CNN отмечал, что главные причины повторяющихся вспышек Эболы в ДРК — это употребление мяса диких животных, специфика местных похоронных обрядов и дезинформация населения.