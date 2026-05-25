Если США заключат сделку с Ираном, то это будет «хорошее и правильное» соглашение. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, отметив, что «не заключает плохих сделок».

«Если я и заключу сделку с Ираном, то это будет хорошая и правильная сделка, а не такая, как та, что была заключена [президентом США Бараком] Обамой, которая дала Ирану огромные суммы денег и открыла ему прямой путь к ядерному оружию. <…> В отличие от тех, кто был до меня и должен был решить эту проблему много лет назад, я не заключаю плохих сделок!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), также известном как Соглашение по иранской ядерной программе. Он был заключен в 2015 году между Ираном и так называемой «ядерной пятеркой» (США, Россией, Франций, Китаем, Великобританией) + Германией. В рамках сделки Иран обязался как минимум до 2030-го не обогащать уран выше 3,67% и за 15 лет сократить объемы обогащенного урана на 98%. Однако во время своего первого президентского срока Дональд Трамп объявил, что США выходят из СВПД, после чего Тегеран приостановил своих обязательства по договору.

Незадолго до этого Дональд Трамп сообщил, что попросил своих представителей не торопиться с заключением сделки с Ираном, а также предостерег Тегеран от поспешных действий во время переговоров. По его словам, блокада Ормузского пролива будет действовать до тех пор, пока не будет подписан мир.

Высокопоставленный чиновник администрации Белого дома рассказал, что Иран «в принципе» согласился открыть Ормузский пролив в обмен на снятие американской военно-морской блокады и утилизацию высокообогащенного урана, передает агентство Reuters.

По его словам, в Вашингтоне предполагают, в первую очередь, открытие Ормуза и прекращение блокады, так как согласование деталей по ядерной программе требуют больше времени. Он добавил, что последняя предложенная схема даст переговорщикам 60 дней, чтобы достичь окончательного соглашения.