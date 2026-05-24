Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что готов быть представителем Евросоюза на переговорах с Россией.

«Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя ответить отрицательно», — сказал он в эфире Yle Radio Suomi, отвечая на вопрос о готовности выступить в роли переговорщика с Москвой.

В то же время Стубб подчеркнул, что «мир можно обсуждать только тогда, когда Россия возьмет на себя обязательство о прекращении огня».

Он допустил, что Европа «в той или иной форме откроет диалог с Россией в этом году». Когда это точно произойдет, в настоящий момент сказать невозможно, признал финский лидер.

Стубб также высказался о возможности открытия границы с Россией. По его словам, граница откроется, когда у Хельсинки будет уверенность, что Москва не использует иммигрантов или беженцев «в качестве оружия против Финляндии».

Ранее газета Politico со ссылкой на трех евродипломатов сообщила, что ЕС рассматривает на роль переговорщика с Россией нескольких потенциальных кандидатов, в том числе Стубба. Среди них также указывались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер Италии Марио Драги.

О том, что Стубба рассматривают в Евросоюзе как одного из главных претендентов на роль переговорщика с Россией, 24 мая сообщила финская газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на источники. По их данным, в ЕС идет подготовка к возможному началу диалога с Москвой на высоком уровне по вопросу завершения российско-украинского конфликта, в связи с чем финскому президенту прочат позицию главы европейской переговорной группы.

Сам Стубб регулярно выступает в поддержку возобновления диалога России и Евросоюза. Он, в частности, говорил, что такие переговоры должны вестись от лица всего ЕС, а не отдельных стран. Как считает финский президент, восстановление контактов с Москвой зависит от позиции США по РФ и Украине.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя кандидатуру Стубба на роль переговорщика от ЕС, говорила, что президент Финляндии занимает первое место в списке представителей западных элит, которые используют язык ненависти по отношению к России, передает ТАСС.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва видит переговорщиком со стороны Европы любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. Он отметил, что для него предпочтительнее кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал готовность Путина к переговорам со всеми, в том числе с Евросоюзом, но указывал, что российская сторона сама не будет инициировать такие контакты. 21 мая представитель Кремля заявил, что «русские готовы к разговору», обратив внимание на заявления Стубба и других европейских политиков о возможности возобновления диалога с Москвой.