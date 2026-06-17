Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал оборонную промышленность стран альянса ускорить выпуск вооружений и внедрение инноваций. Как сообщает UK Defence Journal, он подчеркнул необходимость наращивания огневой мощи на фоне усилий НАТО по восстановлению своих арсеналов.

Выступая на Трансатлантическом форуме по доступу к оборонной промышленности в штаб-квартире НАТО, Рютте заявил, что увеличение производства напрямую усиливает безопасность альянса.

«Когда вы, все вы, производите больше, наша сдерживающая и оборонная мощь становится сильнее, и мы все в большей безопасности», — сказал он. Он также напомнил о решении саммита в Гааге увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и отметил, что предстоящий саммит в Анкаре будет посвящен не только финансированию, но и повышению боеготовности.

По словам Рютте, инвестиции в оборонную промышленность способствуют не только безопасности, но и экономическому росту и созданию рабочих мест. «Суть в том, что наша оборона наиболее сильна, когда мы объединяем идеи и ресурсы по обе стороны Атлантики», — заявил он. В альянсе отмечают, что основной проблемой остается не столько объявление расходов, сколько фактическое производство вооружений: конфликт на Украине показал истощение запасов и длительные сроки их восполнения.