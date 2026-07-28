В Ираке задержали несколько групп боевиков, которые обстреливали объекты на территории страны и, по данным следствия, действовали в интересах Украины. Об этом 27 июля заявил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире местного телеканала Dijlah TV.

«У нас есть разведывательная группа, миссия которой — анализ информации, и она пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в дела Ирака», — сказал аль-Абуди.

По его словам, во время допросов задержанные признались, что действовали в интересах украинской стороны. Аль-Абуди не раскрыл ни точное количество задержанных, ни их национальность, ни конкретные объекты, которые подверглись обстрелам. Не стал он уточнять и то, готовили ли боевики диверсии за пределами Ирака.

Расследование подобных инцидентов, подчеркнул советник, требует предельно внимательного и тщательного подхода — именно поэтому иракская сторона пока воздерживается от подробностей.

Ранее ответственность за схожие обстрелы возлагали на местные вооруженные группировки. Теперь же, как утверждает иракский чиновник, следствие установило причастность к организации атак именно украинской стороны.

В Ираке значительным влиянием пользуются шиитские вооруженные группировки, часть которых связывают с Ираном, — на этом фоне любые обвинения в адрес местных формирований приобретают особую политическую чувствительность.

Официальный Киев заявление советника пока не комментировал. Иракские власти также не уточняли, планируют ли предъявить обвинения задержанным или передать материалы дела в суд.