Решение Черногории отменить безвизовый режим для россиян было ожидаемым, но негативные последствия прежде всего ощутит на себе сама Подгорица, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Черногорию любили ездить туристы из России, они приносили странам Восточной Европы «основные деньги», тогда как сейчас их власти жалуются на провал туристического сезона, рассказал сенатор.

«Русских нет. <…> Мы всегда щедрые, любим отдыхать и в общем-то, с удовольствием ездим в эти страны, а теперь этого нету. А кого им теперь обвинять? Пусть обвиняют себя, свое правительство», — сказал Джабаров.

Черногория «очень хочет быть активным членом НАТО и Евросоюза», отметил сенатор. При этом Джабаров уверен, что отмена безвиза для россиян не пройдет для Подгорицы бесследно, и последствия этого решения будут ощущаться уже в следующем туристическом сезоне. «Посмотрим, кто к ним поедет и кому нужна тогда Черногория», — добавил собеседник «Ленты.ру».

27 июля МИД Черногории сообщил, что с 1 ноября 2026 года гражданам России и Беларуси потребуется виза для въезда в страну. До указанной даты россияне могут находиться на черногорской территории без визы в течение 30 дней.

Одновременно с этим Черногория вводит визовый режим для граждан Турции, Китая и Саудовской Аравии. Тем самым страна приводит свою визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза.

С 2010 года Черногория имеет статус кандидата на вступление в ЕС и надеется стать полноправным членом блока к 2028-му.