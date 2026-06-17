Более 1,1 тыс. иностранцев получили визы в РФ в 2025 году как разделяющие российские традиционные ценности. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

Как уточнил дипломат, всего в 2025 году было оформлено 1112 таких виз.

По словам Климова, большинство виз — 168 — было выдано гражданам Германии и Франции — 140. Следом за ними идут граждане США (105 виз), Италии (100), Эстонии (63), Латвии (60), Канады (54), Литвы (46) и Австралии (43).

В МВД РФ в декабре 2025 года сообщили, что в Россию переселились почти 2,8 тыс. иностранцев, разделяющих российские традиционные ценности, передает ТАСС.

Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, которые разделяют «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и хотят переехать в Россию «по мотивам непринятия» политики их стран, «навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки». Согласно документу, иностранцы могут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание (РВП) вне утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего знание русского языка, истории и основ российского законодательства. Срок действия РВП составляет три года.

Иностранный гражданин, получивший РВП, сможет претендовать на ВНЖ через год, если в течение этого срока будет жить в России. Гражданство России иностранец сможет получить только после пяти лет проживания в стране.

В начале июня Путин заявил, что Россия будет поддерживать в переезде в РФ тех, кто разделяет традиционные ценности.

В России с 2006 года также действует госпрограмма содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников. За 20 лет ею воспользовались порядка 1,2 млн человек. В 2024 году по этой программе в РФ из стран с «недружественными режимами» переехали 1787 человек, большинство — из Германии и Латвии.