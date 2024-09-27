В августе 2024 года Владимир Путин подписал указ о «гуманитарной поддержке» иностранцев, которые не разделяют политику своих государств и хотят переехать в Россию. В список вошли 47 таких стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Украину и другие. С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев. RTVI пообщался с теми, кто уже переехал в Россию или планирует сделать это с помощью облегченных правил, и узнал, что повлияло на их решение.

21 сентября правительство России утвердило перечень стран, “реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки”. В список попали почти все члены Евросоюза (кроме Венгрии и Словакии), а также США, Канада, Япония, Швейцария, Украина и другие.

Граждане этих стран, в соответствии с указом Владимира Путина от 19 августа 2024 года, могут в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание (РВП) — без учета квоты и экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России. Условие одно — они должны разделять «традиционные российские духовно-нравственные ценности»

С августа 2024 более 60 европейцев обратились в посольства России для получения вида на жительства, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на данные посольств. Среди них 34 британца и примерно 30 итальянцев.

СВО как причина переехать в Россию

Интерес к переезду в Россию активизировался именно после начала спецоперации на Украине, утверждает в разговоре с RTVI специалист миграционной компании Braiden Consulting Никита Соколов.

“Люди поняли, что политическая картина мира немного меняется, что российские ценности твердые, стабильные. Иностранцы видят себя в этом и, естественно, стремятся примкнуть к этому”, — говорит он.

С этим согласен и партнер компании VISTA Immigration Тимур Беслангуров. В разговоре с RTVI он сказал, что его компания также с началом СВО наблюдала увеличение числа обращений от желающих переехать, а после подписания Путиным указа о гуманитарной поддержке запросы пошли валом — более 400 за месяц. Аналогичный цифры приводят и в Braiden Consulting.

“Не секрет, что достаточно большое количество иностранцев, проживающих в недружественных странах, на самом деле поддерживают Россию. <…> Они понимают, что Россия — одна из немногих стран, которая может вести самостоятельную политику, имеет настоящий суверенитет, может не прислушиваться к мнению западных стран. Плюс они понимают, что Россия уже больше двух лет ведет специальную военную операцию, что тяжело само по себе, на нее наложено больше 20 тысяч санкций, и при этом она показывает стабильные темпы экономического роста, опережающие западные страны и США. В их понимании, если Россия выдерживает это, однозначно нужно для своего лучшего будущего ехать в Россию”, — считает Беслангуров.

Те, кто переехал после февраля 2022 года действительно зачастую поддерживают политику России. Сидни 22 года, она приехала в Санкт-Петербург как студентка СПбГУ в 2023 году. Она рассказывает, что всегда интересовалась Восточной Европой и долгое время думала, что будет жить в Словении или Сербии, но потом заинтересовалась культурой и историей России, даже начала учить русский язык. Сейчас она уже хорошо говорит по-русски и рассказывает, что экзамен по языку и истории, от которого избавляет иностранцев указ Путина, ее не пугает. Как и то, что Россия ведет боевые действия на Украине.

“Я поддерживаю Россию в ее борьбе за защиту собственного народа, в борьбе с нацизмом. Мне кажется, в наше время на Западе, особенно в США, с этим недостаточно борются”, — говорит она.

Планы по переезду у Сидни были задолго до начала СВО, и происходящее на Украине не изменило ее желания жить и учиться именно в России. “После приезда в Петербург я вижу, что изменений не так много, на безопасности не отражается. Понятно, что пропали некоторые бренды, например, Coca-Cola здесь только из третьих стран. Но в конце концов, важно, что ты счастлив и находишься в безопасности, а не то, есть ли у тебя Coca-Cola”, — считает Сидни.

Некоторые относятся к происходящему более прагматично — говорят, что до тех пор, пока спецоперация не отражается на их повседневной жизни, никаких дополнительных опасений они не испытывают и не видят причин для отмены своего переезда.

Ценности и цены

Российские традиционные ценности действительно являются важным фактором для многих, решивших сменить страну пребывания. Стивен переехал из США в 2023 году, здесь он познакомился со своей женой Еленой. Сначала общение завязалось “ВКонтакте”, потом американец приехал в Россию и отношения продолжилось.

Поездка в Россию — сначала туристическая — стала для Стивена первым путешествием за границу, и, по его словам, он сразу влюбился в Россию. В Штатах его сильно не устраивала политика действующего правительства, в частности активная поддержка ЛГБТ-движения*. По мнению Стивена, ЛГБТ* в США стремительно превращается в «ЛГБТП», где «П» — это легализация педофилии.

«Америка — морально больная страна, там творится много зла. Правительство не интересуют американцы и помощь своим гражданам, его интересуют только завоевательные войны за рубежом и приглашение мигрантов за счет налогоплательщиков», — считает Стивен.

Более того, жизнь в Штатах обходилась очень дорого, добавляет Стивен. «Аренда, продукты и предметы первой необходимости в США чрезвычайно дорогие. Я получал очень хорошую зарплату в сфере IT, но мне было очень трудно обеспечивать себя, и ситуация только ухудшалась. К сожалению, для большинства людей жилье становится неподъемным. Даже одному жить было практически невозможно. Мне всегда приходилось снимать жилье с кем-то еще», — рассказывает он.

Сейчас Стивен и Елена купили дом под Одинцово и уже готовят его к зиме. В июле 2024 года они поженились, правда, не в России, а в Юте. “Мы оба православные христиане, мы не верим в то, что можно просто жить вместе. Мы поженились в июле по интернету. У нас были проблемы с получением апостиля, необходимого для заключения брака в России, в итоге мы поженились в штате Юта в США по интернету, и они прислали нам апостиль, который нам был нужен”, — говорит Стивен.

Безопасность и уважение

Многие иностранцы переезжают в Россию к супругам, которые живут в стране или когда-то в ней жили. “Семейные вопросы”, по словам Никиты Соколова, были одной из распространенных причин для переезда до начала СВО. Крис познакомился со своей женой в Великобритании, и спустя время она предложила съездить в отпуск в Россию.

“Долгое время я избегал этого. У меня было определенное представление о России, основанное на том, что мне говорили всю жизнь. В конце концов я приехал сюда в отпуск, потому что думал, что так будет правильно, потому что я люблю свою жену и должен это сделать ради нее, и то, что я увидел, просто ошеломило меня. Я не разлюбил Англию, но в Россию я влюбился без сомнения”, — говорит он.

Крис переехал в Россию с женой и дочерью в мае 2023 года из Великобритании, там они жили в небольшом прибрежном городке на юго-востоке страны. В России семья поселилась под Анапой в Краснодарском крае. По словам Криса, их сильно подкупил климат, но причины выбора именно России как страны для постоянного проживания значительно глубже. О своей жизни в России Крис в том числе рассказывает на своем YouTube-канале The Plastic Russian.

“Мне нравится, что люди уважают тебя как личность и бережно относятся к твоим вещам. Мне нравится ощущение безопасности. С тех пор, как мы переехали, я не видел ни одного случая насилия в какой-либо форме. В Великобритании преступность — это абсолютное повседневное явление, поэтому приехать сюда и иметь возможность оставить бумажник на столе в ресторане, пойти в туалет, вернуться и обнаружить бумажник на месте — это потрясает воображение. В Великобритании это практически невозможно”, — рассказывает он.

Образование и возможности

Многие иностранцы переезжают в Россию из-за учебы, добавляет Никита Соколов. Причем если другие экспаты чаще выбирают для жизни Москву и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Нижегородскую область, студенты едут и в другие регионы, в которых находят университеты, например, в Томск.

Сидни переехала в Россию из Штатов именно из-за учебы: образование в России, по ее словам, значительно более доступное и дешевое.

“Образование в России очень доступно для людей с Запада, а также существует множество программ, подготовительных курсов для людей из других стран, чтобы они могли легко поступить в российские университеты”, — рассказала Сидни.

Более того, по словам Никиты Соколова, иностранные студенты имеют право получить специальное разрешение на временное проживание для обучающихся, а по факту получения диплома — бессрочный вид на жительство. Именно такой путь видит для себя Сидни, поэтому действие нового указа о “гуманитарной поддержке” ей не столь важно. Однако факт того, что российские власти готовы идти навстречу иностранцам в том числе из так называемых недружественных стран, она воспринимает как хороший знак.

“Я бы хотела со временем завести семью, вероятно, в России. И я надеюсь, что законодатели в России осознают, что не все жители Запада верят в навязываемую им версию о том, что Россия — враг. Все больше и больше людей начинают осознавать, что это не так, что русские люди хотят дружить с американцами и что все больше американцев это понимают. И многие из нас любят Россию, как свой дом, потому что так оно и есть”, — говорит она.

Россия как идеальное убежище

Чад Хауэр, автор канала TikTok Fugitive, впервые приехал в Россию еще в 2000 году — на свадьбу друга, и познакомился там со своей нынешней женой. Окончательно он переехал в Россию только в 2023 году — как политический беженец. Убежище он получил из-за уголовного преследования в США.

С 2006 года Чада Хауэра разыскивают американские спецслужбы по обвинению в похищении собственного сына. Чад отрицает эти обвинения — власти США трижды требовали его депортации от разных стран, не включая Россию, и все три раза им отказывали.

Проблемы с ФБР у Чада начались после визитов в Россию в 2000-х, считает он. Семья его русской жены работала с российскими военными технологиями, касающимися боевых самолетов “Сухой”, из-за этого его, как иностранца, включили в “российский список безопасности”.

“Американцы узнали, что я в списке, а потом выяснили причину и начали преследовать меня. Ко мне стали проявлять повышенный интерес, когда я перешел на работу в Microsoft. У меня был доступ к королевским семьям Ближнего Востока и членам кабинета министров, с которыми я регулярно встречался от имени компании. И Америка трижды пыталась завербовать меня для работы против России, а я все время отказывал им”, — утверждает Чад.

Несмотря на то, что переезжать на ПМЖ Чад не планировал, он уверяет, что сразу влюбился в Россию.

“Это была судьба. Когда я приехал в 2000 году, я приехал всего на неделю, но я чувствовал себя как дома, но я не планировал оставаться жить в России. Потом, в 2001 году, когда я вернулся, чтобы навестить свою нынешнюю жену, я уже не хотел уезжать. Многие люди описывают меня как русскую душу, рожденную в американском теле. А я просто почувствовал, что я дома”, — говорит Чад.

Путь “домой” оказался для Чада непростым — они с семьей отдыхали на Карибских островах с детьми, когда его объявили в розыск в Интерпол. По словам Чада, тогда он сильно заболел и едва не умер, так как на островах ему не могли оказать необходимую помощь. Тогда он с семьей смог выехать на Кубу, откуда его перевезли в Россию.

“Я провел несколько недель в больнице, а затем меня посадили на самолет в Россию, где в Шереметьево наготове стояла машина скорой помощи, и тогда я получил политическое убежище и необходимую медицинскую помощь,”, — вспоминает он.

Теперь Чад работает на “Первом канале”, ему уже одобрили российское гражданство, но пока он продолжает оставаться в статусе беженца.

Банкинг лучше, чем в Швейцарии

Иностранцы отмечают, что качество услуг и сервисов в России значительно выше того, что они наблюдали в своих странах. Чад Хауэр вспоминает, что жил в 12 странах, в том числе в США, Швейцарии, Франции, Канаде и других, но именно прогресс России за последние 20 лет он называет колоссальным.

“Я не могу вспомнить ни одну страну, которая за 15-20 лет так быстро и сильно продвинулась вперед. Люди просто не понимают, какой раньше была система метро, какими были автобусы, какими были дороги, отсутствие кредитных карт, отсутствие сервиса. Все полностью изменилось. Когда я вернулся в 2023-м после перерыва почти в 15 лет, даже моя русская жена спросила: “Что это за страна?” То есть культура осталась прежней, но в технологическом плане как будто прошло 50 лет”, — говорит он.

Джейсон приехал в Россию из Швейцарии — именно там он работает последние годы, хотя родом он из США. Пока он путешествует по России со своей русской девушкой, учит русский язык и хочет прожить в стране как можно дольше, но из-за туристической визы и работы вынужден периодически возвращаться в Швейцарию.

“Мне нравится жить здесь больше, чем где-либо, а я побывал почти в 60 странах. Многие базовые вещи, которые в России люди воспринимают как должное, в других местах просто не существуют”, — уверен Джейсон.

Отдельно он отметил уровень банковских услуг в России: из-за того, что он бывает здесь наездами, Джейсон старается запасаться наличными в Швейцарии, так как трансграничные переводы затруднены западными санкциями. Но внутри России трудностей с переводом денег он не встречает.

“Меня очень удивило, что я получил свою банковскую карту в течение 24 часов. Я буквально подал заявку, а потом какой-то чувак приехал, по GPS нашел меня. Это заняло бы гораздо больше времени в любой другой стране, где я был. Сервис в России просто сумасшедший. Местные считают это само собой разумеющимся, но такого нет даже в Швейцарии, вы не можете так просто мгновенно отправить людям деньги по номеру телефона, например”, — говорит он.

Как будет работать указ Путина о “гуманитарной поддержке”

По указу “гуманитарной поддержке” иностранцы из 47 стран смогут получить разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке. Для переезда им будет необходимо только подать заявление — пока, по словам Никиты Соколова, все ждут разъяснений регламента его подачи от МВД, так как основания для получения РВП должны быть прописаны именно там.

“Также мы ждем разъяснения от МИД России о порядке получения специальной трехмесячной частной визы, которая позволит иностранцу приехать в Россию и подать заявление на РВП. То есть порядок такой: иностранец обращается за трехмесячной визой в консульство России в своей родной стране, ему выдается виза, он приезжает в Россию и у него есть время, чтобы подготовиться и подать заявление”, — рассказывает Соколов.

Самый сложный этап, по его словам, это получение справки о несудимости на родине — без нее Россия не сможет выдать РВП. Страны зачастую задерживают выдачу апостиля на такую справку, а документ в России действует всего три месяца. Однако эта проблема решаема, считает Тимур Беслангуров.

“Бывают случаи, что из-за препонов со стороны иностранных государств срок действия справки истекает. Но при наличии письменного обращения на имя руководителя главного управления по делам миграции этот вопрос решается. Нужно просто написать это обращение, и истекшие справки принимают. То есть наши миграционные органы идут навстречу в таких случаях, но со стороны иностранцев нужно предоставлять те документы, которые требуются с нашей стороны, иначе у них надо спросить: “Вы хотите, чтобы было, как у вас сейчас в Америке, где несколько миллионов человек переходят через границу нелегально?” Мы такого не хотим”, — говорит Беслангуров.

При этом, по словам Никиты Соколова, есть вероятность, что претендовать на получение РВП в упрощенном порядке смогут не только граждане 47 стран, указанных в перечне, но и люди, имеющие вид на жительство в этих странах — это следует из формулировки указа.

“Мы считаем, что если, допустим, гражданин Индии будет иметь бессрочный ВНЖ в Великобритании, он сможет претендовать также на РВП в России. Но это еще не точно, стоит ждать комментариев от МВД по этому поводу”, — объясняет он.

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России