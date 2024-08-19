Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение вида на жительство иностранцам, которые не разделяют политику своих государств и хотят переехать в Россию. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ предусматривает «гуманитарную поддержку лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Речь идет об иностранцах, которые хотят переехать в Россию «по мотивам непринятия» политики их стран, «навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки».

Согласно указу, иностранцы могут подать заявление на ВНЖ вне утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего знание русского языка, истории и основ российского законодательства. Им будут выдавать однократную трехмесячную визу.

Перечень государств, навязывающих «установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», установит МИД России. Нововведение вступит в силу с 1 сентября.

В середине августа официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о предоставлении временного убежища в Подмосковье многодетной семье из США. По словам Волк, супруги решили переехать в Россию «на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей» и «низкого уровня образования».