По итогам 2024 года в Россию из стран с «недружественными режимами» по госпрограмме по возвращению соотечественников переехали 1787 человек. Об этом в Госдуме заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент RTVI.

«Практически 700 человек из ФРГ. Это трехкратный рост количества принятых заявлений и выданных свидетельств участников госпрограммы. Латвия — практически 600 человек, 100 человек из Литвы, Эстонии. Дальше Канада, Британия, [Соединенные] Штаты. В качестве основных мотивов для переезда заявители называют ухудшение социально-экономической ситуации, рекордную инфляцию и высокие налоги. <…> Речь, подчеркну, идет о соотечественниках», — рассказала дипломат.

Захарова отметила, что все вернувшиеся граждане России говорят, что в странах, где они жили, были «навязанные, а по большому счету, вбитые силой, как гвозди, нарративы неолиберальных установок». По ее словам, это было одним из «главных побудителей для многих, кто стремится переехать в Россию».

Дипломат также рассказала, что они «регулярно получают крики о помощи о том, как им выжить в этом безумии» от людей разных конфессий, которые живут в западных странах и никак не связаны с Россией: «ни этнически, ни по языковому или культурному принципу, ни по географии».

Она добавила, что эти лица не могут покинуть свои страны, потому что у них есть различные обязательства «перед семьями, перед работниками».

«Социальные отношения превратились в какие-то сатанинские пляски. Современная политическая реальность такова, что мир снова, увы, разделяется. Но не только по принципу экономических систем, военных союзов. Теперь еще добавилось разделение по линии в сфере ценностей и мировоззрения», — сказала Захарова.

Также она заявила, что страны Запада «движутся по пути разрушения традиционного общества», используя для этого «гендерную идеологию», а также «разрушая институт семьи, подавляя традиционные религии».

«Мне кажется, лет 10 назад в первую очередь били по исламу. По христианству [тогда], возможно, били затаенно, а сейчас — открыто, не скрывая ни инструментария, ни установок уничтожения мировой религии. Это мое личное ощущение», — добавила Захарова.

Госпрограмма содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в России была утверждена в 2006 году. К апрелю 2014 года российская ФМС поставила на учет 163,4 тысячи ее участников, но потом количество желающих переселиться резко возросло — в основном за счет выходцев с Украины. В 2020 году произошел спад из-за пандемии COVID-19. В 2021 году рост числа участников возобновился, но в 2022 году после начала военной операции на Украине прервался.

В 2023 году было принято 63,6 тысячи заявлений на переселение в Россию (на 49,1 тысячи меньше, чем в 2022 году) и оформлено 55,4 тысячи свидетельств участника госпрограммы. Первое место среди участников программы переселения в Россию заняли выходцы из Таджикистана.