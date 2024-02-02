В 2023 году численность участников Программы переселения соотечественников в Россию упала до десятилетнего минимума, свидетельствуют данные исследования региональной благотворительной организации помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие»*. Подготовленный ею обзор имеется в распоряжении RTVI.

Авторы обзора констатируют, что в 2023 году интерес к переселению в Россию резко снизился, особенно у молодежи. Они связывают эту тенденцию с ростом рисков, с которыми приходится сталкиваться новым получателям российского гражданства.

В 2023 году было принято 63,6 тысячи заявлений на переселение в Россию (на 49,1 тысячи меньше, чем в 2022 году) и оформлено 55,4 тысячи свидетельств участника Программы — минимальное количество за последние десять лет.

«В 2023 году было зафиксировано худшее как минимум за последние 10 лет соотношение между числом оформленных свидетельств участника к числу “переселившихся” (47,3%). Другими словами, на два (и даже чуть более) оформленных свидетельства приходился один действительно “переселившийся”», — отмечают представители «Гражданского содействия»*.

Первое место среди участников программы переселения в Россию заняли выходцы из Таджикистана. В «Гражданском содействии» объясняют их желание стать российскими гражданами тем, что у них на родине сложилась «тяжелейшая экономическая ситуация». Второе место по количеству приехавших оттуда переселенцев занял Казахстан (около 9,5 тысячи человек), третье — Армения (порядка 7,5 тысячи человек).

Госпрограмма содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в России была утверждена в 2006 году. К апрелю 2014 года российская ФМС поставила на учет 163,4 тысячи ее участников, но потом количество желающих переселиться резко возросло — в основном за счет выходцев с Украины. В 2020 году произошел спад из-за пандемии COVID-19. В 2021 году рост числа участников возобновился, но в 2022 году после начала военной операции на Украине прервался, а в 2023 году обвал продолжился.

Анализируя статистику программы, в «Гражданском содействии»* отметили, что в 2022 году было оформлено больше свидетельств для переселенцев, чем годом ранее, но до фактического переселения дошло куда меньше людей. Авторы обзора считают, что многие передумали под влиянием происходящего в России и вокруг нее. В 2023 году был зафиксирован аналогичный разрыв между числом получивших свидетельства и переехавших в Россию.

* внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов