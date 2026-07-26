Крупнейшие мировые производители вооружений с начала года направили рекордный объем средств в технологические стартапы военного назначения. Компании стремятся адаптироваться к быстро меняющемуся характеру современных войн, пишет Financial Times.

Так называемые оборонные гранды — компании с давними связями с западными правительствами и военными ведомствами, включая Lockheed Martin и BAE Systems, — приняли участие в венчурных раундах на рекордную сумму $4,1 млрд с начала года. Такие данные приводит аналитическая компания Dealroom.

«Недавние конфликты показали необходимость нового типа войны, при котором уже существующие платформы вооружений соседствуют с прорывными новыми технологиями», — заявила курирующая аэрокосмическое и оборонное направления партнер инвестиционного банка PJT Гвен Бийон.

По ее словам, новые военные технологии «пришли навсегда», и оборонные гиганты стремятся заранее получить к ним доступ.

Фарнборо как индикатор перемен

Тенденция стала заметна на флагманской для отрасли выставке в Фарнборо под Лондоном. Рекордная половина из 1636 экспонентов представляла оборонный сектор, тогда как прежде на мероприятии традиционно доминировала гражданская авиация.

Стартапы, разрабатывающие военные технологии, использовали площадку для презентации последних разработок и оказались в центре внимания банкиров и потенциальных инвесторов, в том числе крупнейших компаний военной промышленности.

Причины бума: боевые действия на Украине и рост расходов

Правительства резко увеличили военные расходы на фоне недавних конфликтов, в первую очередь боевых действий на Украине. Они продемонстрировали потребность в вооружениях — от ракет-перехватчиков до автономных дронов, — которые можно производить быстрее и дешевле.

Общая стоимость оборонных сделок в мире, включая слияния, поглощения и привлечение капитала, уже превысила $59 млрд с начала года, обновив рекорд 2019 года.

Крупнейшим производителям вооружений все чаще приходится конкурировать с более гибкими игроками, ориентированными на технологии и стремящимися воспользоваться ростом государственных расходов и быстрой трансформацией отрасли. Общий объем средств, привлеченных оборонными стартапами и стартапами в сфере безопасности, достиг $39,8 млрд с начала года.

Компании, которые раньше могли сосредоточиться на традиционных нишах — истребителях, боевых кораблях и стрелковом оружии, — теперь вынуждены действовать и как венчурные инвесторы.

Борьба за поглощения

Французская Thales планирует купить парижскую Exail Technologies, специализирующуюся на морской робототехнике и навигации, оценив компанию в €3,9 млрд. В этой сделке Thales обошла французский концерн Safran.

В тот же день Lockheed Martin переиграла конкурентов, включая Thales, в борьбе за покупку компании Ultra Maritime, занимающейся военно-морскими технологиями. Сделка с фондом прямых инвестиций Advent оценена в $3,45 млрд.

Такие «войны предложений» отражают растущий интерес крупных оборонных концернов к укреплению технологических портфелей — как через сделки по слияниям и поглощениям, так и через участие в масштабных раундах финансирования.

Высокая активность отразилась и на рекордной явке представителей финансового сектора на выставке в Фарнборо. По данным организаторов, ее посетили более 650 инвесторов, банкиров и представителей фондов из 350 организаций.

Стартапы-«единороги»

Немецкий производитель дронов Quantum Systems привлек €1 млрд при оценке около 8 млрд, среди инвесторов — Airbus.

Британская компания Kraken Technology, работающая в сфере морской обороны, 9 июля объявила о привлечении средств при оценке в $1 млрд, получив статус «единорога». В числе ее инвесторов — Rheinmetall.

Как рассказал Financial Times топ-менеджер одной из ведущих европейских оборонных компаний, инвесторы сейчас в первую очередь интересуются оборонными технологиями и будущим войн. В частности, они учитывают опыт боевых действий на Украине и противостояния США и Ирана, где все большую роль играют воздушные и морские дроны, а также средства противодействия им.

Расходы на исследования и разработки выросли на четверть

Оборонные гиганты увеличивают вложения как в собственные научно-исследовательские разработки, так и в венчурные фонды, чтобы получить доступ к потенциально прорывным технологиям на ранней стадии.

По оценке Vertical Research Partners, 13 крупнейших производителей вооружений в мире, без учета Airbus и Boeing из-за большой доли гражданского бизнеса, увеличили расходы на внутренние исследования и разработки более чем на 25% — до $11,6 млрд в период с 2021 по 2026 год.

Британская BAE Systems недавно направила €50 млн в два фонда под управлением Lakestar и Expeditions — одних из наиболее известных в Европе инвесторов, специализирующихся на оборонных стартапах.

Lockheed Martin, крупнейший в мире производитель вооружений по объему выручки, инвестирует не менее $200 млн в британские и европейские оборонные технологические стартапы. Это решение последовало за планами увеличить объем собственного венчурного подразделения компании с $400 млн до $1 млрд.

«Поливаем сад — и смотрим, что вырастет»

Операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон рассказал Financial Times, что компания видит в Европе «нераскрытый потенциал» в сфере оборонных технологий. По его словам, Lockheed Martin хочет «поливать этот сад и смотреть, что вырастет». В рамках фонда американская компания сводит стартапы со своими инженерами, работающими над новыми проектами, чтобы понять, «как встроить их технологии в наши предложения», уточнил Сент-Джон.

Airbus делает ставку на фонд двойного назначения. Его немецкое подразделение, работающее в оборонной и космической сферах, сообщило, что стало якорным инвестором нового фонда, ориентированного на технологии двойного назначения — гражданского и военного. Фонд E2D с целевым объемом €500 млн будет инвестировать в проекты в авиационной, морской и космической сферах.

Европейский аэрокосмический и оборонный концерн уже наладил партнерство с несколькими технологическими стартапами оборонного профиля, включая украинскую компанию SkyFall и эстонского производителя ракет Frankenburg Technologies.

Руководитель направления продаж цифровых и кибертехнологий в подразделении Airbus Defence and SpaceАндреас Райнеке отметил, что недавние конфликты, включая боевые действия на Украине, подчеркнули стремительность технологических изменений в современных войнах. По его словам, для Airbus «жизненно важно» иметь «работоспособную систему партнерства» с более мелкими и гибкими игроками рынка, чтобы не отставать от быстрых перемен в отрасли.