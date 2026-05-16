Президент Финляндии Александр Стубб выступил в поддержку восстановления контактов с Россией. По его словам, на это есть две причины: заинтересованность Москвы в диалоге и «европейский интерес». В то же время глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предостерег европейцев от вступления в прямые переговоры с Россией.

Говоря о возможности восстановления контактов Москвы и Европы, Стубб выразил мнение, что «лучше поддерживать какой-то диалог», отметив, что пока рано говорить, кто и на каких условиях будет его вести.

«Если ты не сидишь за столом, тебя съедят на этом столе», — заявил президент Финляндии в интервью LRT.

Стубб счел достаточным уровень единства европейцев для диалога с Россией. По его словам, ЕС был единым как во время пандемии коронавируса, так и после начала боевых действий на Украине, «за исключением некоторых разногласий». Примером такого разногласия Стубб назвал политику бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана. Финский президент отметил, что теперь «эта проблема исчезла».

Как считает Стубб, «невозможно, чтобы один человек говорил от имени всех, но важно, что есть один, два, три или несколько человек, которые могут обсуждать с Россией практические детали пути к миру».

Вместе с тем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег европейских союзников от вступления в прямые переговоры с Россией, сообщает Bloomberg. Вместо участия в диалоге с Москвой он призвал ужесточить санкции.

«Сейчас не время для разговоров или переговоров. <…> Сейчас самое подходящее время, чтобы оказать давление на Россию», — заявил он.

Цахкна счел «очень опасными» рассуждения о том, что европейцы могли бы взять инициативу в свои руки, пока внимание США сосредоточено на войне в Иране.

Возможность возобновить диалог Европы и России в последнее время все чаще обсуждается среди европейских политиков. Глава Евросовета Антониу Кошта утверждал, что обсуждает этот вопрос с членами блока. В Кремле заявляли о готовности Путина к переговорам со всеми, в том числе с Евросоюзом, но указывали, что российская сторона сама не будет инициировать такие контакты.