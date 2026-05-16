Президент Латвии выдвинул оппозиционера на пост премьера

Президент Латвии Эдгар Ринкевич после переговоров со всеми парламентскими фракциями выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру депутата Сейма от оппозиционного «Объединенного списка» Андриса Кулбергса, сообщает LSM 16 мая. Теперь ему предстоит сформировать новое правительство, которое затем должен утвердить латвийский парламент, отмечает Delfi. «Это будет нелегкий путь, довольно сложный, потому что политическая риторика накалена до предела», — приводит LSM слова Ринкевича.

Выбор в пользу кандидата от «Объединенного списка» президент объяснил тем, что представитель оппозиции может придать динамики работе правительства.

«Объединенный список» имеет 15 из 100 мест в парламенте. Это крупнейшая оппозиционная сила, представленная в Сейме.

Ринкевич уточнил, что ждет от Кулбергса решений по формированию правительства к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с составом коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации.

По словам Ринкевича, формирование нового состава кабмина предпочтительнее, чем сохранение технического правительства в течение пяти месяцев до следующих парламентских выборов. Он пояснил, что ставшие вакантными должности министра обороны и министра земледелия, а также необходимость принимать важные решения, особенно в этих сферах, делают такой сценарий рискованным. Кроме того, по его словам, правительство в отставке в год проведения выборов могло бы создать различные проблемы, в том числе с принятием бюджета.

Сам Кулбергс заявил, что хочет создать максимально широкую коалицию, которая станет первым подобным форматом сотрудничества за время работы нынешнего Сейма. По его словам, это будет «коалиция действия», а политические силы должны суметь договориться, отложив в сторону эмоции и споры.

Кулбергс признал, что Латвия сейчас сталкивается с политическим кризисом, кризисом безопасности, экономики и доверия, что подрывает стабильность государства, особенно в предвыборный период. Он согласился с тем, что техническое правительство не смогло бы обеспечить безопасность и стабильность.

В числе своих приоритетов Кулбергс назвал пересмотр государственного бюджета в июне, укрепление безопасности, в том числе во внешнеполитической сфере, обеспечение безопасного проведения выборов, а также борьбу с коррупцией и картелями.

Если Кулбергсу удастся сформировать новую коалицию и кабинет министров, это решение должно быть одобрено Сеймом. LSM указывает, что речь идет о непростой задаче из-за нынешней политической нестабильности и нюансов системы распределения мандатов внутри парламента.

Андрис Кулбергс — депутат 14-го Сейма, избранный от оппозиционного объединения «Объединенного списка» (теперь переименовано в «Латвия перезапускается», отмечает LSM). Был впервые избран в парламент в 2022 году. До прихода в политику работал менеджером по маркетингу в компании Lattelekom, а также занимал руководящие должности в нескольких автомобильных компаниях. Возглавлял Латвийскую автомобильную ассоциацию.

14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня (партия «Новое Единство») объявила о своей отставке, что повлекло за собой уход всего правительства. Это произошло менее чем за пять месяцев до парламентских выборов, которые намечены на 3 октября 2026 года. Члены ушедшего в отставку кабмина будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Правительственный кризис в Латвии возник после того, как Силиня предложила назначить новым министром обороны полковника Райвиса Мелниса вместо Андриса Спрудиса, который уволился из-за инцидентов с украинскими беспилотниками, нарушающими воздушное пространство страны. Вслед за этим партнеры премьера по правящей коалиции — члены партии «Прогрессивные» — заявили об утрате доверия к главе правительства и призвали начать переговоры о формировании нового кабмина.