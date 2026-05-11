Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после инцидентов с беспилотниками, произошедших на востоке страны на прошлой неделе. Как сообщает агентство Bloomberg, премьер-министр Эвика Силиня потребовала ухода министра, заявив, что он утратил ее доверие и доверие общества.

Спрудс ранее предположил, что дроны, которые нарушили воздушное пространство Латвии в ночь на 7 мая, были украинскими. Один из этих беспилотников упал на территории нефтехранилища в городе Резекне, расположенном в 40 км от границы с Россией.

По данным местных властей, БПЛА повредил четыре пустых резервуара, у одного из них воспламенилась облицовка на площади 30 квадратных метров. Открытое горение быстро потушили, но с тлением пришлось бороться дольше.

Мэр Резекне Янис Тутинс сообщил, что в городе и прилегающем крае временно закрыли школы и детские сады, а жителям рекомендовали оставаться дома.

Спрудс, лично посетивший место происшествия, назвал случившееся «чрезвычайной ситуацией» и предупредил, что угроза сохраняется на востоке страны, граничащем с Псковской областью России.

При этом в обращении к населению в ТВ-эфире министр заявил, что «Украина имеет полное право защищать себя и наносить удары по целям на территории России», однако возложил вину за падение дрона на Москву как на сторону, развязавшую боевые действия.

Также он указал на необходимость выяснить, могли ли латвийские военно-воздушные силы перехватить эти беспилотники и почему жители Резекне получили оповещения на мобильные телефоны уже после того, как дроны вошли в воздушное пространство страны.

Полиция начала уголовное расследование, а правительство приступило к оценке всех обстоятельств произошедшего.