Бывший первый замглавы правительства Московской области Илья Бронштейн, обвиняемый в получении взятки и легализации преступных доходов, отправился в зону СВО. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

Кроме того, контракт с Минобороны подписали еще трое фигурантов дела — Михаил Мясников, Александр Худов и Сергей Дворянчиков. Уголовные дела в отношении Бронштейна и Мясникова выделены в отдельное производство и приостановлены на основании п. 5 ч. 1 ст. 238 УПК РФ.

«Илья Бронштейн вину в инкриминируемых ему преступлениях признал и раскаялся в содеянном, попросив дать ему возможность искупить свою вину в зоне боевых действий на СВО», — рассказал источник ТАСС, знакомый с ситуацией. Дворянчиков ушел на фронт еще на стадии предварительного следствия, остальные — когда материалы дела уже поступили в подмосковный суд.

Бронштейн работал в госорганах Подмосковья с 2018 года, с 2021-го возглавлял региональное министерство образования. По данным следствия, в июне 2024 года, занимая должность первого зампреда правительства области, он получил через посредника от гендиректора коммерческой организации взятку в размере 25 млн рублей — за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, их своевременную оплату и общее покровительство по службе.

Как считают правоохранители, взятку передала гендиректор торгового дома «Просвещение-регион» Ирина Савенкова: так она «отблагодарила» чиновника за победу в тендерах на поставку интерактивных панелей в школы региона — на эти закупки из бюджета выделили почти 742 млн рублей.

Следствие также установило, что Бронштейн легализовал полученные деньги, построив дом в подмосковной деревне Голиково. Ему вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а также легализацию денежных средств по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

По данным прокуратуры, в сговор с Бронштейном вступил бывший ректор «Корпоративного университета развития образования» Андрей Лубский. Последний признал вину в посредничестве при передаче взятки и оформил явку с повинной.

В мае Лубский, а также директор ГКУ МО «Дирекция модернизации образования» Мария Потапова и ее заместитель Иван Андреенко были осуждены: в мае Красногорский городской суд приговорил троих руководителей образовательных организаций к срокам от 7 лет до 8 лет 3 месяцев за взятки на общую сумму 45 млн рублей. Потаповой наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.