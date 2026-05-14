Высший антикоррупционный суд Украины избрал бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен (более 230 млн рублей).



«Ходатайство детектива НАБУ удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания. Определить подозреваемому залог в размере 140 миллионов гривен», — цитирует судью «Украинская правда».

Ермак проходит по делу об отмывании средств через строительство элитного жилья под Киевом. В случае внесения залога Ермака обязали не отлучаться из Киева, сдать загранпаспорта, а также воздержаться от общения с рядом лиц, проходящих по этому делу, в том числе с Тимуром Миндичем, бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым и гадалкой Вероникой Аникеевой.

В течение пяти дней защита экс-чиновника может подать апелляцию на решение суда. Накануне бывший глава ОП рассказал, что у него нет денег на залог, а есть «только то, что указано в декларации»: «Мерседес» 2019 года выпуска и трехкомнатная квартира в центре Киева.

На вопрос СМИ, готов ли он сидеть в СИЗО, Ермак сказал: «Я не готовился к этому. Я думаю, что, ну, достаточно есть знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом {с внесением залога}».

11 мая Ермаку было предъявлено подозрение по статье о легализации имущества, полученного преступным путем. По версии НАБУ и САП, он вместе с группой бизнесменов и политиков участвовал в схеме отмывания около 460 млн гривен (примерно 10,5 млн долларов).