Президент России Владимир Путин заявил, что бегло посмотрел адресованное ему письмо президента Украины Владимира Зеленского и дал несколько комментариев по его содержанию. Он увидел в тексте послания «‘элементы хамства» и заявил, что на данный момент не видит смысла во встрече с украинским лидером.

Путин обратил внимание, что «автор письма» упомянул о его возрасте.

«Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Это, безусловно, важно, но главное — не возраст, главное — дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые постарше, демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо — это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно», — сказал он в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, в письме обращается внимание на время пребывания у власти на выборных должностях, продолжил президент. Он назвал это важным вопросом.

«Но на выборы надо идти, надо не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона, потому что если удерживать власть вне рамок конституции, это называется «узурпация власти», это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, всем бы посоветовал. Тем более на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро и чего-то замолкли — непонятно, почему», — порассуждал Путин.

В письме также указывается на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже, и нужно искать гарантов безопасности в Европе, заявил российский лидер.

«Надежные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве администрацию США, президенту [США Дональду] Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят из Соединенных Штатов получать, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы», — прокомментировал он.

Путин добавил, что «Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код». «Давать все время Рэмбо, «первую кровь» где-то, может быть, уместно, но не везде», — подчеркнул президент.

«Что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу, она, безусловно, полезной является. Но есть еще над чем работать, надо продолжать», — добавил он.

Резюмируя, Путин сказал, что письмо Зеленского содержит «элементы хамства».

«Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще, на самом деле, невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», — сказал президент.

В таком случае «обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения», заметил Путин.

«И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» — заключил российский лидер.

О визите российского бизнесмена в Киев

Говоря о письме Зеленского, Путин заявил, что считает неправильным переход украинской стороны к публичному обсуждению проблемного вопроса. Он сделал вывод, что это дает ему право сказать о «некоторых вещах», о которых «вообще пока никто не знает», и сделать это «серьезно, без всякой иронии и всяких шуток».

Как рассказал Путин, три недели назад ему позвонил один из представителей российских бизнес-кругов. Президент не стал раскрывать его личность, но отметил, что знает его очень давно, и назвал порядочным человеком. «У нас нет близких контактов, но я ему доверяю», — добавил он.

«Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: пожалуйста, поезжайте» — рассказал глава государства.

По словам Путина, бизнесмен хотел ему сообщить о своих планах, «потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами». Президент заметил, что не мог на что-либо уполномочить этого бизнесмена или послать его в Киев в каком-либо качестве.

«Этим должна заниматься серьезные специально обученные люди, МИД РФ, Минобороны и другие службы — так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле», — пояснил он.

Со слов Путина, бизнесмен хотел поехать и «послушать», а потом рассказать, о чем велась речь.

«Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором этого письма (Зеленским. — Прим. RTVI), у него в резиденции», — отметил глава государства.

Как сказал Путин, он встретился с бизнесменом после его возвращения из украинской столицы.

«Кроме всякой шелухи самое главное (что донес бизнесмен. — Прим. RTVI): господин Зеленский попросил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать… Я знаю, я проходил через это <…> Я говорю: я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны — остановить наступление наших вооруженных сил. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу «, — сказал глава государства.

По мнению Путина, сначала специалисты должны выработать какие-либо решения, «а после этого можно и встречаться, присутствовать при подписании кких-то документов либо даже что-то подписывать».

Президент уточнил, что описанная им встреча состоялась 21 мая.

«А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети-подростки. Это ужасное преступление, там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой», — отметил он.

По словам Путина, на следующее утро он позвонил ездившему в Киев бизнесмену и спросил: «Что это значит?»: «Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей».

У бизнесмена не нашлось объяснений, рассказал президент. Путин отметил, что его собеседник хотел переговорить с Киевом и проинформировать по итогам. «Я больше с ним не разговаривал», — заключил президент.