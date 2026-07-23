Представители Министерства просвещения России и Министерства образования Бразилии договорились о внедрении в учебные планы бразильских школ русского языка как иностранного. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В среду, 22 июля, состоялось совещание в онлайн-формате с участием представителей Министерства просвещения РФ и Министерства образования Бразилии. В ходе него обсуждалось развитие сотрудничества двух стран в области образования. Среди прочего представители национальных ведомств договорились о продвижении русского языка как иностранного и его внедрении в учебные планы некоторых бразильских школ.

Стороны также согласовали план налаживания двусторонних связей в сфере развития программ повышения квалификации и направления российских учителей в школы Бразилии, говорится в сообщении.

Кроме того, был подтвержден взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования.

Бразильская сторона выделила в качестве приоритетного направления подготовку квалифицированных педагогических кадров. В свою очередь, Минпросвещения РФ выразило готовность к обмену опытом и поддержанию регулярного диалога.

Российскую сторону на совещании представил директор Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усман Рассуханов. Он отметил важность двустороннего обмена педагогическим опытом, рассказали в Минпросвещения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу по созданию Международной организации по русскому языку.