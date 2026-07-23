Введение 21-го пакета санкций Евросоюза против России не останется незамеченным и повлечет последствия. При этом ограничения не окажут существенного влияния на Россию и стоящие перед государством задачи. Об этом заявил Life.ru член Совета Федерации Григорий Карасин.

«Я уверен, что Россия выстоит и переживет все сложности, которые искусственно создаются европейцами для того, чтобы спасти своих воспитанников в Киеве. В долгосрочном плане это им вряд ли поможет», — сказал сенатор.

Он обратил внимание, что новый пакет санкций предусматривает исключения в сферах, которые затрагивают бизнес-интересы самого ЕС. По мнению Карасина, этот штрих лишь подчеркивает цинизм европейских политиков.

Россия расценивает действия Евросоюза как «недружественный, грубый и враждебный шаг», который не останется без последствий, добавил сенатор.

Карасин заявил, что санкции «заметно усложняют жизнь», но не влияют на «решимость нашего народа и государства выстоять, одержать победу» и справиться с проблемами, которые обозначил президент Владимир Путин, ставя задачи перед СВО.

По словам Карасина, Россия «чувствует себя уверенно, особенно это касается ситуации на линии соприкосновения».

Комментируя встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, сенатор выразил надежду, что Вашингтон вспомнит о своих предложениях, сделанных на саммите в Анкоридже, и «вернется к здравому смыслу».

Послы стран ЕС после длительных переговоров согласовали 21-й пакет санкций против России. Процесс затянулся из-за возражений Греции, Германии, Франции, Португалии и других стран, которые усмотрели в некоторых предложениях ущерб собственным национальным интересам. В результате, по данным СМИ, новый пакет оказался гораздо слабее, чем предполагалось.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в соцсети X, что 21-й пакет санкций стал крупнейшим за четыре года и включает 218 пунктов. По ее словам, под ограничения попадут около ста российских банков и операторов криптобирж, нефтеперерабатывающие заводы в России и Беларуси, а также десятки предприятий ВПК и судов теневого флота.