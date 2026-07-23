Замедление роста в сфере внутреннего туризма связано не столько с международной обстановкой, сколько с емкостью рынка, нынешнее число туристов является вызовом, заявил RTVI глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

«У нас нет сложных времен в туризме. Замедление роста во внутреннем туризме связано не столько с международной обстановкой, сколько с емкостью нашего рынка. Но мы растем каждый год», — сказал депутат.

Введение безвизового режима с Китаем — это всего лишь одна из мер, которые были приняты для развития въездного туризма, отметил Тарбаев.

«Не забывайте про электронные визы. Не забывайте про то, что у нас не только с Китаем безвизовые взаимоотношения, а вообще, в принципе, более 100 стран сегодня россияне могут посещать без виз либо по упрощенному визовому режиму. В этом смысле причина резкого роста въездного туризма — не одно решение, а совокупность большинства решений, которые были приняты за последние пять лет, что мы находимся в Государственной думе», — отметил глава профильного комитета.

При этом Тарбаев назвал вызовом нынешнее число туристов.

«Для меня, честно говоря, это такой вызов, потому что это очень мало для нашей страны. Мы сейчас принимаем 4-5 млн туристов, а наша задача к 2030 году — 16 млн. А я считаю, что вообще мы должны все 30 млн принимать через 10 лет, и все для этого у нас есть», — заявил парламентарий.

Россия не может принимать туристов больше, чем позволяет емкость рынка, посетовал Тарбаев.

«Условный «Эрмитаж» 25 часов работать не будет, есть лимит посещения. И у нас в стране такая же история. Мы больше, чем сейчас позволяет емкость нашего рынка, принять туристов не сможем. Поэтому наша задача — увеличивать емкость рынка для того, чтобы мы могли увеличить туристический поток. А с внутренним туризмом мы разберемся, главное, чтобы были туристы», — сказал собеседник RTVI.

Ранее президент России Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года.