Президент России Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 20 июля.

Согласно документу, безвизовый порядок въезда в РФ для граждан КНР продлен до 31 декабря 2027 года включительно.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай намерены продолжать практику взаимного безвизового режима. По его словам, инициатива способствует росту деловых контактов между странами.

В мае Китай объявил о решении продлить безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Россияне могут приезжать в КНР без визы на срок до 30 дней.

Китай ввел безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025 года сроком на год. Россия в ответ «зеркально» ввела безвиз с КНР с 1 декабря 2025 года.

В результате введения безвизового режима взаимный туристический поток между РФ и Китаем вырос. По данным Пограничной службы ФСБ, с января по март 2026 года россияне совершили 396 тыс. турпоездок в КНР. Это на 62% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Китай занял третье место среди самых популярных заграничных направлений для российских туристов, уступив только Египту и Турции.