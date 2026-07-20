За каждого убитого американского солдата Иран заплатит «гораздо более высокую цену», написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, он отдал соответствующие распоряжения главе Пентагона Питу Хегсету и командованию ВС США.

«Каждый раз, когда Иран будет убивать американского солдата, они за это будут платить гораздо более высокую цену. Эта директива была передана министру войны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем главам вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что 17 июля в Иордании в результате атаки Ирана погибли двое американских военнослужащих. Кроме того, один военный пропал без вести, четверо были госпитализированы, еще несколько получили незначительные травмы и уже вернулись на службу, говорится в сообщении в CENTCOM.

Хегсет, комментируя гибель американских военных, заявил, что «их жертва лишь укрепит нашу решимость».

Как утверждает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников, в результате ударов Ирана по Иордании ранения получили десятки американских военнослужащих, однако Пентагон не стал раскрывать полноценные данные о последствиях атаки. По информации издания, также были повреждены несколько вертолетов.

В Пентагоне отсутствие подробностей о последствиях иранской атаки на силы США в Иордане объяснили необходимостью сохранять оперативную безопасность. Источники NYT также указали, что в CENTCOM не обязаны раскрывать данные о пострадавших военных, особенно в случаях, когда они оперативно возвращаются к выполнению обязанностей.

По словам одного из военных чиновников, публикация такой информации может помочь Ирану корректировать атаки с использованием баллистических ракет и беспилотников на американские базы на Ближнем Востоке.