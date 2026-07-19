Американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Там же заявили, что в ходе отражения недавней иранской атаки погибли двое американских военнослужащих, еще один пропал без вести.

«В ходе восьмой подряд ночи американских ударов силы CENTCOM успешно поразили иранские военные объекты береговой разведки и противовоздушной обороны, морские объекты, а также склады ракет и беспилотников, продолжая ослаблять иранский военный потенциал», — говорится в заявлении.

Как утверждается, удары также были нанесены по силам Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), которые 17 июля совершили нападение на американских военнослужащих в Иордании. В ходе отражения этой атаки погибли двое американских военных, еще один пропал без вести, сообщило CENTCOM.

«17 июля в Иордании двое военнослужащих США погибли в бою, когда силы Центрального командования США и партнерские войска отражали иранские ракетные и беспилотные атаки. Кроме того, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести», — говорится в сообщении.

Четверых военнослужащих США эвакуировали в иорданские больницы, после чего выписали, добавили в командовании. Еще несколько военных получили незначительные травмы и уже вернулись на службу.

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу гибели американских военнослужащих в Иордании.

«Нам очень жаль, что это произошло. Это было сделано во имя нашей страны», — заявил глава Белого дома телеканалу NewsNation.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя в соцсети X инцидент с гибелью военных, написал, что «их жертва лишь укрепит нашу решимость».