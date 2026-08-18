Сербии стоит выстраивать отношения с Россией и США, а не ориентироваться на институты Евросоюза, поскольку в международной политике решающую роль играют интересы и геополитические расчеты. Такое мнение в комментарии RTVI высказал политический консультант Иван Мишич.

Поводом для комментария стал новый доклад Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO). Как сообщает N1, Сербия удовлетворительно выполнила только три из 24 рекомендаций. Еще десять выполнены частично, одиннадцать — не выполнены. В качестве единственного заметного сдвига в докладе названо принятие Национальной стратегии борьбы с коррупцией на 2024—2028 годы. При этом отдельный документ о предотвращении коррупции среди лиц, занимающих высшие исполнительные должности, до сих пор не разработан.

Среди невыполненных рекомендаций — обязательные проверки добросовестности при назначении министров. Проверки глав кабинетов и советников оценены как частично выполненные: рабочая группа создана, но конкретных результатов пока нет.

В докладе также говорится, что в Сербии не принят кодекс поведения для высших должностных лиц и не установлены стандарты поведения президента. Кроме того, коррупционные преступления по-прежнему не выведены из-под иммунитета членов правительства, а полномочия прокуратуры по борьбе с организованной преступностью не распространяются на всех высших должностных лиц, включая президента.

GRECO также указала на нехватку сотрудников в Агентстве по предотвращению коррупции и на то, что его взаимодействие с правительством до сих пор не формализовано.

Отдельный блок замечаний касается полиции. Проект плана действий на 2026—2028 годы предусматривает регулярные проверки безопасности, реестр дополнительной занятости и ротацию сотрудников на должностях с высоким коррупционным риском. Однако реализация этих мер еще не началась, а оперативный план по борьбе с коррупцией в полиции не принят. Также в докладе подчеркивается необходимость реформы процедур найма и назначений на руководящие посты в полиции, чтобы обеспечить прозрачный отбор на основе заслуг.

По оценке экспертов, дальнейший прогресс зависит от изменений в законе о предотвращении коррупции и законе о лоббировании. Но заметных сдвигов в этих процессах не было почти три года.

Поскольку Белград уже второй раз подряд не достиг порога в две трети выполненных рекомендаций, GRECO решила применить усиленный мониторинг. Новый отчет Сербия должна представить к концу июня 2027 года.

«Вызывает лишь усмешку»

Мишич в беседе с RTVI призвал не переоценивать значение подобных структур.

«Как человек, который считает, что Брюссельское соглашение должно быть аннулировано в интересах Сербии, и видит Черногорию и Албанию среди наиболее серьезных кандидатов на вступление в ЕС, я считаю подобные сообщения совершенно бессмысленными — независимо от того, насколько хорошей или плохой является ситуация в Сербии», — сказал он.

Под Брюссельским соглашением Мишич имеет в виду договоренности между Белградом и Приштиной, заключенные при посредничестве Евросоюза для нормализации отношений. Одним из ключевых пунктов было создание Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, однако, по его словам, это положение до сих пор не выполнено.

«Поэтому все, что связано с коррупцией и какими-либо органами по ее предотвращению и сокращению, особенно в ситуации, когда Урсула фон дер Ляйен занимает столь высокую должность, вызывает у меня лишь усмешку», — отметил Мишич.

По его мнению, определяющее значение имеют не институты и решения Брюсселя, а политика и интересы.

«Органы вроде GRECO не имеют решающего значения. Политическая реальность, созданная Брюсселем, тоже не имеет решающего значения. Политика и интересы — вот что действительно важно. Так было и, вероятно, всегда будет, особенно в нынешней геополитической ситуации», — добавил он.

Мишич считает, что Сербии следует сосредоточиться на собственных интересах и интересах своих граждан, а также выстраивать максимально хорошие отношения с Россией и США, рассчитывая на улучшение политических и экономических связей с обеими странами.