Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм 22 сентября впервые лично встретится с президентом США Дональдом Трампом и дебютирует на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН. Глава британского правительства намерен добиваться усиления американской поддержки Украины и представить страну как одного из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта, сообщает Associated Press.

Встреча пройдет на полях Генассамблеи в Нью-Йорке и станет для Бернэма первым крупным испытанием на международной арене после его прихода на Даунинг-стрит в июле. До назначения премьером он возглавлял Манчестер и не скрывал неприязни к американскому президенту: в 2017 году Бернэм заявил, что Трампу не будут рады в городе, а спустя два года пообещал отказаться от встречи с ним.

После прихода к власти риторика Бернэма изменилась. По словам премьера, во время двух телефонных разговоров политики смогли найти «точки соприкосновения». Трамп, в свою очередь, назвал нового главу британского правительства «приятным парнем».

Главной темой переговоров станет Украина. Бернэм намерен убедить президента США увеличить поставки ракет-перехватчиков для украинской системы противовоздушной обороны перед наступлением зимы. До поездки в Нью-Йорк Киев оставался единственной иностранной столицей, которую британский премьер посетил после вступления в должность.

Другим предметом разговора станет ситуация на Ближнем Востоке. Лондон хочет добиться восстановления свободного судоходства через Ормузский пролив, движение по которому оказалось ограничено после начала американо-израильской войны с Ираном. Рост нефтяных цен осложняет попытки Бернэма ускорить британскую экономику и снизить стоимость жизни.

Накануне встречи премьер распорядился направить самолет-заправщик Королевских военно-воздушных сил для поддержки Саудовской Аравии. Он будет дозаправлять саудовские самолеты, участвующие в операциях против атак йеменских хуситов. Лондон называет эти полеты оборонительными и утверждает, что действует ради защиты интересов Великобритании и безопасности судоходства.

Разногласия между Бернэмом и Трампом сохраняются по вопросу Израиля. Британское правительство запретило торговлю с израильскими поселениями на оккупированном Западном берегу, и в Лондоне ожидают критики со стороны Вашингтона. Одновременно Бернэм проведет встречу по вопросу создания палестинского государства с участием премьера Канады Марка Карни, президента Франции Эмманюэля Макрона, главы МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана и генсека ООН Антониу Гутерриша.