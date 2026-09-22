В Нигерии 37 человек, задержанных во время рейда на предполагаемые нелегальные золотые шахты, погибли в переполненной камере Службы гражданской обороны. Трое выживших рассказали Reuters, что сотрудники распылили внутри неизвестное вещество и не открыли дверь, когда люди начали задыхаться.

Задержания прошли 17 сентября в окрестностях Минны — столицы нигерийского штата Нигер. Силовики проводили рейд на объектах, которые власти считают нелегальными золотыми приисками. Среди задержанных оказалось много подростков и молодых мужчин, работавших старателями.

По словам 22-летнего Адаму Исаха, сначала в камеру площадью около пяти квадратных метров поместили 17 человек, затем туда привели еще почти 50 задержанных. В помещении было только одно небольшое окно.

Исах и двое других выживших утверждают, что после жалоб на тесноту сотрудники распылили под дверью вещество с резким запахом. Примерно через час у находившихся внутри людей начались зуд в горле и проблемы с дыханием. Некоторые вели себя дезориентированно, теряли сознание, а затем, по словам Исаха, «начали умирать один за другим».

Задержанные стучали в дверь и звали на помощь, однако помещение долго не открывали. Reuters не смог независимо подтвердить их показания, установить состав предполагаемого вещества или определить, зачем его могли распылить.

Первоначально Служба гражданской обороны допускала, что причиной смертей могла стать вспышка заболевания. Позднее ведомство признало, что обстоятельства произошедшего не установлены. Многие тела вскоре похоронили по мусульманскому обычаю, еще шесть оставались в морге больницы Минны.

Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился провести расследование. Власти отстранили 20 сотрудников службы и создали комиссию из десяти человек. Гибель задержанных вызвала протесты, переросшие в столкновения. Еще один человек погиб, после чего в штате ввели круглосуточный комендантский час.

Произошедшее вновь привлекло внимание к масштабам нелегальной золотодобычи в Нигерии. Кустарная добыча сама по себе не всегда является незаконной: старатели могут работать по лицензии или в составе зарегистрированных объединений. Однако значительная часть небольших приисков действует без разрешений, экологического контроля и правил безопасности.

В бедных районах местные жители вручную роют шахты и неглубокие выработки. Руду поднимают на поверхность, дробят и промывают возле домов или непосредственно в деревнях. Полученное золото продают посредникам либо покупателям, приезжающим прямо на прииски.

При этом официальный горнодобывающий сектор в 2023 году обеспечил только 0,72% ВВП Нигерии. Значительная часть стоимости сырья остается вне государственного учета, хотя страна располагает как минимум 44 видами коммерчески значимых полезных ископаемых.

Нелегальная добыча золота уже становилась причиной национальных трагедий. В 2010 году в штате Замфара местная руда с высоким содержанием свинца перерабатывалась прямо во дворах и жилых помещениях. Токсичная пыль попадала в почву, воду и пищу. За шесть месяцев от отравления умерли более 400 детей. Всемирная организация здравоохранения обнаружила подтвержденные случаи свинцового отравления как минимум в 43 деревнях, а загрязненную почву пришлось вывозить и заменять чистым грунтом.

В апреле 2015 года похожая вспышка произошла уже в штате Нигер, где теперь погибли задержанные старатели. Из-за кустарной переработки золотой руды тогда умерли не менее 30 детей, еще 139 прошли лечение от отравления тяжелыми металлами.

Нынешняя гибель 37 задержанных отличается от прежних катастроф: доказательств того, что люди умерли из-за контакта с рудой или веществами, применяемыми при ее переработке, нет. Следствию предстоит установить, что находилось в камере, какое вещество могли распылить сотрудники и почему задержанным не оказали своевременную помощь.