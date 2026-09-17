Власти ЮАР расследуют убийства женщин в городском округе Экурхулени к востоку от крупнейшего города страны Йоханнесбурга. С 15 июля по 15 сентября было найдено восемь тел, пять из них — с начала осени, сообщает TimesLIVE. В Йоханнесбурге силы полиции приведены в состояние повышенной готовности, передает правительственное агентство SAnews.

В пресс-службе полиции без особых подробностей сообщили, что в некоторых случаях прослеживается определенное сходство почерка преступника, в том числе в плане состояния тел на момент их обнаружения.

Это вызывает тревогу, отметили в пресс-службе, — хотя пока все восемь убийств расследуются отдельно друг от друга и пока рано делать вывод о том, что женщины стали жертвами одного и того же человека или группы лиц.

Первое тело нашли 15 июля возле трассы R21 в городе Кемптон-Парк, который входит в округ Экурхулени. Жертва была обнажена и связана кабельными стяжками. Подозреваемого позднее задержали, он до сих пор остается под стражей, но пока не установлено, причастен ли он к другим смертям.

24 августа возле той же трассы Кемптон-Парка обнаружили еще одно тело, частично одетое.

3 августа также в Кемптон-Парке, но в другом месте была найдена мертвой еще одна женщина, которая ранее считалась пропавшей без вести: она получила множественные ножевые ранения.

7 сентября в промышленном районе Клейвилл в реке за торговым центром нашли тело четвертой женщины, на ней было только нижнее белье.

10 и 12 сентября две женщины были обнаружены убитыми в Кемптон-Парке, снова неподалеку от трассы R21. Одно тело было обнажено и находилось в стадии сильного разложения, другое было частично раздето.

14 и 15 сентября нашли последние на данный момент тела — одно в Клейвилле на обочине дороги, другое в районе торгового центра поселка КваТема возле города Спрингс. Седьмая жертва была частично обнажена и с синяками на теле. Полиция не исключает, что она была убита в другом месте, а тело перевезли и выбросили. Так же могли поступить с восьмым телом, которое к моменту обнаружения уже сильно разложилось.

Как сообщает портал IOL, руководство министерства полиции ЮАР объявило о намерении перекрыть часть округа Экурхулени, включая Кемптон-Парк и прилегающие районы, поскольку правоохранительные органы активизируют поиски лиц, которые могут быть причастны к убийствам.

Власти также предложили вознаграждение в размере 400 тыс. южноафриканских рандов (около $25 тыс.) за информацию, которая поможет установить личности преступников. Жителей призвали сообщать о любых подозрительных действиях, но предостерегли от распространения непроверенных слухов и «диких домыслов».