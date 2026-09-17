Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала «идиотами» тех, кто считает возможным ядерное разоружение Северной Кореи. По ее словам, статус страны как обладателя ядерного оружия стал «абсолютным» и необратимым, сообщает The Korea Times со ссылкой на KCNA.

Заявление прозвучало на фоне Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, участники которой вновь призвали Пхеньян отказаться от ядерного оружия в полной и проверяемой форме. Ким Ё Чжон назвала эти требования привычными и бессмысленными и заявила, что они не способны изменить решения руководства КНДР.

«Если они действительно верят, что это возможно, то заслуживают лишь слова “идиоты”», — приводит ее заявление AFP.

По словам Ким Ё Чжон, ядерный статус Северной Кореи уже закреплен «физически и юридически» и не может быть отменен внешним давлением.

Повод для нового обмена заявлениями дает и расширение самой ядерной инфраструктуры. Перед конференцией МАГАТЭ сообщило о существенном увеличении мощностей КНДР по обогащению урана и дальнейшем развитии ключевых объектов ядерной программы. Инспекторов агентства в стране нет с 2009 года, поэтому наблюдение ведется в том числе по спутниковым данным.

Практически одновременно заместитель министра обороны КНДР Ким Кан Ир на форуме Сяншань в Пекине заявил, что Пхеньян продолжит расширять ядерные силы.

«КНДР будет твердо защищать мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, непрерывно расширяя и укрепляя свои силы ядерного сдерживания», — цитирует министра Reuters.

Он объяснил это наращиванием американского военного присутствия и сотрудничеством США, Южной Кореи и Японии. По его словам, отказ от ядерного статуса для КНДР не рассматривается.

За несколько дней до этого северокорейские военные провели учения с баллистическими ракетами, артиллерией и беспилотниками, заявив о демонстрации «огромной разрушительной силы». Южная Корея зафиксировала запуск нескольких ракет малой дальности примерно на 250 км.

Параллельно Пхеньян продолжает укреплять отношения с Москвой. В недавней телеграмме Владимиру Путину Ким Чен Ын пообещал развивать союз с Россией и вновь выразил поддержку Москве в конфликте на Украине.