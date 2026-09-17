Число подтвержденных случаев Эболы в Демократической Республике Конго превысило 7,2 тыс., более 3,5 тыс. заболевших умерли. Вспышка распространилась уже на семь провинций страны и стала второй по смертоносности в истории после эпидемии 2014—2016 годов в Западной Африке, сообщает Reuters.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, к 13 сентября в ДРК подтвердили 7 258 случаев заражения и 3 510 смертей. Летальность остается чрезвычайно высокой — около 48%. Инфекция выявлена в 62 медицинских зонах сразу семи провинций. Последней в список вошла Южная Убанги на северо-западе страны, граничащая с Центральноафриканской Республикой и Республикой Конго.

Эпицентром остается провинция Итури, однако там ВОЗ отмечает первые признаки снижения передачи вируса. Одновременно ситуация резко ухудшается в Северном Киву: число новых случаев за неделю выросло примерно со 100 до более чем 200. ВОЗ предупреждает, что говорить о завершении эпидемии пока рано.

Нынешнюю вспышку вызывает вирус Бундибуджио — один из видов вируса Эбола. Для него пока нет одобренной специфической вакцины или лечения. В Конго одновременно испытывают несколько возможных препаратов, а исследователи проверяют, может ли применяемая против другого вида Эболы вакцина Ervebo давать хотя бы частичную защиту.

Борьбу с инфекцией осложняют вооруженный конфликт на востоке страны, массовое перемещение населения, переполненные лагеря беженцев и сложности с отслеживанием контактов заболевших. ВОЗ также предупреждает о риске дальнейшего трансграничного распространения через неофициальные переходы. Ранее случаи уже были зарегистрированы в Уганде, Германии и Франции.

В мае ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом организация подчеркивает: несмотря на отдельные признаки улучшения, вспышка остается масштабной и продолжает географически расширяться.