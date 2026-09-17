Полиция города Манжимап в Западной Австралии начала выдавать водителям по $20, если алкотестер показывает ноль и человек не нарушил других правил. Всего в сентябре раздадут 100 таких ваучеров — необычную кампанию запустили на фоне тяжелой ситуации со смертностью на дорогах, пишет ABC.

Манжимап находится примерно в 290 км к югу от Перта. Полицейские останавливают машины в обычном порядке, предлагают водителю пройти проверку на алкоголь и могут вручить ваучер на $20 тем, кто показывает нулевой результат и при этом соблюдает закон.

Всего подготовлено 100 сертификатов общей стоимостью $2 тыс. Деньги предоставила местная служба помощи при алкогольной и наркотической зависимости Holyoake, которая входит в районный комитет по безопасности дорожного движения.

В полиции объяснили, что специально выбрали сентябрь — на этот период приходятся финалы австралийского футбола и приближаются школьные каникулы, когда на дорогах становится больше машин.

«Мы пытаемся отмечать хорошее поведение водителей, потому что в этом году у нас ужасная статистика смертности на дорогах», — рассказал руководитель полиции Манжимапа сержант Тайлер Уинтер.

По его словам, акция фактически переворачивает привычную логику проверок: вместо наказания за алкоголь водитель может получить вознаграждение за полную трезвость.

При этом даже сами организаторы пока не знают, поможет ли денежный стимул реально снизить число нарушений. Криминолог Австралийского католического университета Мэттью Морган считает, что программа может улучшить отношения полиции с местными жителями, но ее влияние на пьянство за рулем еще предстоит проверить.

Подобные инициативы в Западной Австралии уже проводились локально. Полиция города Мура ранее также вручала награды водителям, показавшим ноль на алкотестере. В полиции штата подчеркивают, что речь идет не об общей программе для всей Западной Австралии, а о местных экспериментах.