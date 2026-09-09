Ученые нашли древнейшие следы потребления человеком психоактивных веществ. Еще 25 тыс. лет назад жители острова Сулавеси в Индонезии жевали распространенный сегодня в Азии бетельный орех, говорится в работе, опубликованной в журнале Science Advances.

Человеческая цивилизация неотъемлемо связана с употреблением психоактивных веществ, изменяющих химию мозга. Ученым не известно ни одной мировой культуры, в которой не практиковалось бы употребление наркотиков, стимуляторов, галлюциногенных и других психоактивных веществ.

Среди древнейших примеров — употребление пива 13 тыс. лет назад на территории современного Израиля, кактуса Сан-Педро 10,4 тыс. лет назад в Перу и Техасе, листьев коки 8 тыс. лет назад в Перу и псилоцибиновых грибов 8 тыс. лет назад в Сахаре.

Ученые под руководством Адама Брумма из Университета Гриффита (Австралия), похоже, нашли следы древнейшего на сегодняшний день использования человеком психоактивных веществ, в виде бетельного ореха, семени плода арековой пальмы, известного также как бинлан.

В наши дни во многих странах Азии люди в качестве психостимулятора используют жевание смеси на основе ореха бетеля. Врачи предупреждают, что употребление ореха вызывает серьёзную зависимость — как психическую, так и физическую. По статистике, смесь жует каждый десятый человек на планете, однако то, насколько стар этот обычай, для ученых до последнего времени оставалось неясным — древнейшие указания на этот счет датируются сроком 3,5 тыс. лет.

Авторы сообщили о находке скелетов (возраст первого до 25 тыс. лет, второго — 7,6 тыс. лет) двух древних обитателей острова Сулавеси (Индонезия), живших в доземледельческую эпоху, в зубах которых была обнаружена характерная патология — округлые, «выдолбленные» борозды, ранее не описанные в научной литературе.

«Насколько мы знаем, это единственные доисторические жители Сулавеси, у которых нашли такую определенную зубную патологию, вызванную, как мы полагаем, постоянным сосанием твердого круглого предмета», — говорится в исследовании.

Анализ эмали позволил выявить остатки ареколина, основного психоактивного вещества, и не оставил сомнения в том, что эти люди просто подолгу держали во рту и жевали бетельные орехи.

Ученые провели эксперименты, в которых смачивали орехи в искусственной слюне, и доказали, что при этом выделяется достаточное количество активного вещества, способного дать психостимулирующий эффект. Археологические находки показывают, что у населения острова в указанный период часто возникали проблемы с зубами, и, вероятно, люди использовали орех для обезболивания.

«Со временем, однако, сосание этих твердых, грубых семян истачивало зубы людей так сильно, что в некоторых случаях внутренняя полость зуба становилась совершенно обнаженной. Это вызывало огромную боль, проблемы с поеданием пищи и резко увеличивало частоту хронических зубных инфекций», — пояснил Брумм.