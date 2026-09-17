Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал два законопроекта против тех, кто, по его формулировке, «клевещет» на военнослужащих ЦАХАЛ. Один предусматривает возможность лишения гражданства, второй — увеличение в 20 раз суммы компенсации по искам о диффамации, сообщает Reuters.

«Мы ударим по ним и по карману, и по гражданству, поскольку их место не среди нас», — заявил Нетаньяху в опубликованном видео.

Он сказал, что оба проекта будут правительственными и призвал поддержать их партии Кнессета, которые считают себя сионистскими.

Поводом стал скандал вокруг документального фильма NAZA израильских режиссеров Юваля Абрахама и Рахель Сзор. Картина получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и основана на анонимных свидетельствах 24 военнослужащих и сотрудников разведки. Они утверждают, что при операциях в Газе командование заранее учитывало возможные потери среди мирного населения.

Нетаньяху обвинил авторов фильма в том, что они представляют израильских военнослужащих военными преступниками. Армия Израиля также отвергла утверждения фильма, заявив, что его авторы опираются на анонимные свидетельства, личности и должности источников которых невозможно проверить.

При этом речь пока идет именно о законодательной инициативе, а не о действующей норме. Тексты законопроектов еще должны пройти парламентскую процедуру и могут столкнуться с юридическими оспариваниями. Президент Израиля Ицхак Герцог уже заявил, что идея лишать гражданства за подобные высказывания «не имеет шансов» в нынешнем виде.

Израильское законодательство уже позволяет лишать гражданства в отдельных случаях, связанных с нарушением верности государству, однако предлагаемая Нетаньяху конструкция значительно расширила бы применение этой меры.