Глобальный топливный кризис уже наступил. Об этом на энергетической конференции в Остине (Техас) заявил глава Chevron Майк Вирт, сообщает The Wall Street Journal.

Руководители крупных нефтяных компаний — Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips — предупреждают, что мировые запасы топлива иссякают, а передышки не предвидится. При этом чиновники администрации Дональда Трампа называют нынешние сбои на рынке нефти временными.

«Американские нефтяники месяцами предупреждали, что затянувшееся закрытие Ормузского пролива неминуемо обернется топливным кризисом. Теперь, по их словам, этот кризис наступил», — пишет издание.

Коммерческие запасы топлива по всему миру сокращаются уже больше полугода, а стратегические резервы нефти в США практически исчерпаны и не могут распечатываться дальше в прежних объемах.

На прошлой неделе атака вывела из строя ключевой нефтепровод в Саудовской Аравии, который позволял обходить Ормузский пролив. По оценке аналитиков, из-за этого с уже дефицитного мирового рынка выпало не менее 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

На этом фоне цены на нефть выросли до максимумов за четыре месяца. Рынок остается напряженным из-за остановки саудовского нефтепровода East-West Pipeline и угроз хуситов в адрес судоходства в Красном море.

Параллельно власти США расследуют серию кибератак на танкеры, перевозящие нефть и сжиженный природный газ в сторону американского побережья. Атаки произошли у берегов Европы и создают риск взрыва, столкновения судов или разлива нефти.

Топливный кризис уже напрямую сказывается на кошельках американцев. По подсчетам WSJ, за время обострения конфликта между США и Ираном жители страны потратили на топливо дополнительные $100 млрд.

Рост цен на бензин и дизель вынудил многие семьи меньше откладывать на будущее и урезать другие статьи расходов.

Средняя цена галлона дизельного топлива в стране во вторник достигла нового рекорда — $6,27. Этот скачок усилил ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку в среду.

На этом фоне один из влиятельных сенаторов-республиканцев предложил ввести запрет на экспорт дизельного топлива из США, чтобы остановить рост цен.

«В Вашингтоне обсуждают маневр, который в итоге способен лишь усугубить ситуацию», — пишет издание.

Стратег Bank of America обращает внимание, что именно рост цен на дизель, а не динамика доходности облигаций, сильнее всего бьет по реальной экономике США.

Международное энергетическое агентство (IEA) в очередной раз понизило прогноз по мировому спросу на нефть. Теперь ведомство ожидает, что потребление в 2026 году окажется ниже на 2,5 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, а восстановление поставок из-за эскалации между США и Ираном сместится на следующий год.