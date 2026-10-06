Рынок недвижимости Будвы входит в осень с изменившимся соотношением спроса и предложения. В отдельных сегментах стоимость жилья стагнирует, а аренда некоторых квартир подешевела на €200 в месяц. Иностранцы стали уходить с рынка, сообщает TV Budva.

Завершение летнего сезона традиционно сопровождается повышением интереса к покупке недвижимости на побережье Черногории. В этом году все иначе: количество предложений увеличилось, тогда как спрос уже не соответствует прежнему уровню.

По словам агента по недвижимости Томислава Ранковича, одним из факторов стала неопределенность, связанная с возможным изменением визового режима. Это, по его оценке, влияет на решения иностранных граждан, которые живут или инвестируют в Будве.

«Происходит большой отток граждан Турции и России, которые в предыдущие годы были, возможно, крупнейшими покупателями в нашей общине. Все находятся в ситуации неопределенности и не знают, будут ли официально введены визы. Они еще надеются, что этого не произойдет, но, по нашим сведениям, введение виз практически гарантировано. Многие уже уехали из Будвы», — заявил Ранкович.

Правительство Черногории 23 июля 2026 года приняло поправки к визовому режиму: с 1 ноября для посещения страны и проживания в ней россиянам потребуются визы. Однако история обсуждения этой меры и различные «маневры» вокруг нее, видимо, все еще дают части живущих в Черногории иностранцев повод для некоторого оптимизма.

Так, в 2022 году министр иностранных дел Черногории предложил отменить безвиз, но правительство отказалось, не желая бить по туризму. В прошлом октябре президент Яков Милатович пообещал ввести визы «очень скоро», но через две недели МИД заявил, что «планов пока нет». Именно эта тактика — угроза, а затем отход под давлением туристического сектора — и питает надежду местных бизнесменов на пересмотр решения.

Риелтор утверждает, что около 15% граждан Турции уже покинули Черногорию. По его словам, последствия этого заметны и на рынке Будвы: турецкие покупатели проявляют меньший интерес к приобретению жилья, а часть принадлежащих им объектов теперь предлагается к продаже.

Аренда в популярных районах стала дешевле

Увеличение числа доступных объектов при снижении спроса отражается на стоимости недвижимости. Наиболее заметные изменения, по словам специалиста, наблюдаются в сегменте аренды.

Еще несколько лет назад арендные ставки в Будве достигали высоких значений. Сейчас владельцам жилья приходится учитывать изменившуюся ситуацию на рынке.

Ранкович привел в пример однокомнатные квартиры в районе Розино. По его словам, в последние несколько лет хорошо оборудованные квартиры в новостройках здесь сдавались примерно за €700—750 в месяц. Теперь аналогичные варианты предлагаются примерно за €500—550.

В отдельных случаях стоимость аренды на месяц снизилась примерно на €200.

Семейные дома остаются дефицитным предложением

Изменение ситуации не означает исчезновения спроса на недвижимость. В частности, покупатели по-прежнему интересуются частными домами в более спокойных районах вокруг Будвы. Проблема в том, что таких объектов немного.

Как объяснил Ранкович, структура местного рынка во многом сформировалась в период активного развития туристической недвижимости. Дома часто строились с расчетом на размещение отдыхающих, а не на постоянное проживание семей.

«Вокруг Будвы ищут дома, более спокойные варианты. Однако Будва — специфичный город. В предыдущий период дома строились преимущественно не для жизни, а как объекты апартаментного типа. Кто мог, тот достраивал еще один апартамент», — рассказал специалист.

По его словам, покупателю, которому нужен обычный семейный дом с гостиной и спальнями, сегодня приходится выбирать из небольшого числа предложений.

Большая часть рынка по-прежнему приходится на квартиры. Земельных участков практически нет, а домов, предназначенных именно для постоянного проживания, крайне мало.

Таким образом, начало осени на Будванской ривьере проходит на фоне увеличения предложения, более сдержанного спроса и снижения арендных ставок.