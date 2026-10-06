Прокуратура Ивановской области попросила суд обратить в доход государства имущество участников криминального объединения, которое действует в регионе с 1990-х годов, а с 2013 года «контролирует почти всю сферу пассажирских автомобильных перевозок». Кроме того, ведомство попросило признать эту группировку экстремистской.

Иск направлен в Ивановский районный суд. Надзорное ведомство требует изъять активы и доли в компаниях на общую сумму более 6 млрд рублей, а также запретить деятельность объединения в России как экстремистскую.

По данным прокуратуры, группировку возглавляют двое местных жителей со статусами «вора в законе» и «положенца», а также лидер ОПГ. Кроме них, в нее входят еще 12 человек.

Помимо транспортных средств, участникам сообщества принадлежат около 40 компаний и более 250 дорогостоящих объектов недвижимости. В число последних входят производственные и промышленные площадки в Иванове, Вичуге и Москве, указала прокуратура.

«Члены объединения тесно интегрировались в признанное экстремистским движение АУЕ*, деятельность которого на территории России запрещена, придерживаются криминальных традиций и идеологии», — говорится в релизе.

Перевозки, по информации прокуратуры, приносят объединению стабильный доход. Кроме того, в 2016-2019 годах один из его членов руководил незаконными рубками леса на сумму более 30 млн рублей. Еще одним источником пополнения казны служили регулярные сборы со «смотрящих» за городами, районами и исправительными учреждениями региона.

Деньги, по версии прокуроров, выводили за границу. Кроме того, их тратили на «мероприятия, проводимые против жизни и здоровья граждан», дезорганизацию работы госорганов и наращивание активов.

Сейчас участникам группировки принадлежат транспортные средства, около 40 компаний и более 250 дорогостоящих объектов недвижимости, включая производственные и промышленные площадки в Иванове, Вичуге и Москве, указали в ведомстве. Часть имущества оформлена на родственников и близких, которые помогают управлять бизнесом.

Суд уже принял обеспечительные меры. Ограничения не мешают текущим платежам, включая выплату зарплат и закупку топлива для транспорта, уточнили в прокуратуре.

Движение признано экстремистским, его деятельность в России запрещена