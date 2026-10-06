Турция передала Украине небольшую партию зенитных комплексов Korkut производства Aselsan, которые украинские военные использовали для испытаний и усиления ПВО. Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на несколько источников, знакомых с поставками.

Поставки состоялись ранее в 2026 году. Точное количество комплексов и места их применения собеседники издания не раскрыли. Один из украинских чиновников на условиях анонимности заявил, что Korkut показал эффективность при отражении российских атак. Он признал, что при эксплуатации возникали проблемы, но назвал их устранимыми с помощью небольших корректировок. По его оценке, систему можно считать прошедшей боевые испытания.

«Если цена будет подходящей, мы хотели бы купить больше», — сказал собеседник MEE.

По сведениям издания, украинская армия сотрудничает с несколькими турецкими оборонными компаниями, испытывая их вооружения и помогая совершенствовать системы.

Korkut — семейство систем ПВО ближнего действия, использующих автоматические пушки. В документации Aselsan комплекс Korkut 150/35 описан как средство прикрытия механизированных подразделений. Он включает три боевые машины и машину управления, использует 35-миллиметровые боеприпасы с программируемым воздушным подрывом и имеет заявленную эффективную дальность четыре километра. Среди целей производитель указывает беспилотники и крылатые ракеты.

Турция ранее поставляла Киеву беспилотники Bayraktar TB2, боеприпасы и другое вооружение. Москва выступает против военной помощи Украине и считает, что она затягивает конфликт.

В августе, комментируя планы передачи американского оружия через Турцию, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сочетание миротворческой риторики с поставками Киеву подрывает доверие к Анкаре и Вашингтону. Она предупредила о негативных последствиях для двусторонних отношений. Эти заявления касались другого пакета вооружений, а не комплексов Korkut.