Два торговых судна поражены беспилотниками в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. Инцидент 6 октября подтвердило правительство страны. По данным болгарских СМИ, один сухогруз затонул, на другом начался пожар. В районе продолжается спасательная операция.

По предварительным сведениям специализированного издания Maritime.bg, речь идет о судах ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау. Они находились восточнее города Бяла и мыса Святой Атанас.

ALFA WATAN получил тяжелые повреждения и затонул. На ABLE после попадания возник пожар. Все 18 членов экипажа покинули судно и были спасены болгарским пассажирским паромом DIOSCURIA. По данным The Sofia Globe, моряков передавали на суда пограничной полиции для доставки на берег. В спасательной операции также участвовало судно MERCY.

Телеканал Eurocom сообщает о двух серьезно пострадавших среди спасенных: один получил ожоги, другой — травму головы. Им оказали первую помощь на борту парома. Остальные 16 моряков, по сведениям телеканала, находятся в хорошем состоянии.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев созвал экстренное совещание. К участию приглашены представители министерств обороны, внутренних дел, транспорта, окружающей среды, администрации президента и служб безопасности. Правительственная пресс-служба прямо связала встречу с поражением двух судов дронами.

Президент Илияна Йотова из-за инцидента отменила запланированную поездку в Велико-Тырново, сообщило Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на ее пресс-службу.

Кто запустил беспилотники, официально не установлено. Накануне в Черном море затонул другой сухогруз — ROYAD MAMMADOV, перевозивший зерно из Украины в Италию. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Румынии. Два человека погибли, 11 удалось спасти.